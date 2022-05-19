Краш всіх україночок: який вигляд має танцівник Kalush Orchestra без маски – фото

Краш всіх україночок: який вигляд має танцівник Kalush Orchestra без маски – фото

Про український гурт Kalush Orchestra, який переміг на "Євробаченні-2022", говорять у різних куточках світу.

Неабияк прикував погляд єврофанів брейкданс танцівника гурту.

Відомо, постійний учасник МС КилимМен від початку повномасштабної війни долучився до лав територіальної оборони ЗСУ. Він захищає мешканців Києва. Фішка цього артиста – костюм у вигляді килима, який приховує все тіло та обличчя.

У зв'язку із війною, КилимМен не зміг виїхати з України до Італії. Тому на час "Євробачення-2022" його замінив інший брейкдансер. Фанам неабияк цікаво дізнатися, хто ж ховався під маскою.

Влад Курочка / Фото: Getty Images

Редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, який насправді вигляд має танцівник.

Харизматичного бі-боя звати Влад Курочка. Йому 23 роки. Танцівник з Коломиї. Артист займається танцями близько 12 років.

Влад Курочка / Фото: instagram.com/vlad_tsipa

Влад Курочка / Фото: instagram.com/vlad_tsipa

Влад Курочка / Фото: instagram.com/vlad_tsipa

Влад Курочка / Фото: instagram.com/vlad_tsipa

Влад Курочка / Фото: instagram.com/vlad_tsipa

Влад Курочка / Фото: instagram.com/vlad_tsipa

Влад Курочка / Фото: instagram.com/vlad_tsipa

Тим часом, прихильниці не зволікають і пишуть Владу у коментарях компліменти.

Краш всіх україночок і для мене теж

Красунчик

Неймовірний

Яка гарна усмішка

Нагадаємо, лідер Kalush Orchestra розповів, як мама відреагувала на їхню перемогу на "Євробаченні". Реакція мами Стефанії, коли вона почула, що її син переміг у конкурсі, була безцінною.

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