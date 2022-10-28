Красунчик-психолог з "Холостячки-2" Свечкоренко одружується з копією Злати Огнєвіч

Учасник "Холостячка-2" зі Златою Огнєвіч, красунчик-психолог Роман Свечкоренко засмутив своїх прихильниць.

Так, знаменитість оголосив, що він розпрощався з холостяцьким життям та освідчився своїй дівчині Валерії, яка молодша від нього на 10 років. З нею Роман почав зустрічатися після закінчення проєкту.

Роман Свечкоренко з нареченою

Свечкоренко планував покликати Валерію заміж на одній з вистав, в якій бере участь. Та, як зазначив Роман, йому довелося зупинити ту виставу, першою чергою, через те, що у коханої сталася панічна атака. Про що Роман розповів у сторіз своєї сторінки в Instagram:

"У Лєри справді почалася панічна атака за 10 хвилин до того, як я їй освідчився. Бо були деякі моменти, які трішки наламали весь процес", - розповів Свечкоренко.

Проте, все ж таки все відбулося, і просто на сцені театру Роман запропонував дівчині стати його дружиною, на що та з радістю погодилась.

Шанувальники пари побажали їм щастя і довгих щасливих років подружнього життя:" Так мило, вона навіть ані на секунду не задумалася, одразу "так", "І холостячка не знадобилася, щоб знайти своє щастя", "боже, я така щаслива за вас".

До речі, дехто з юзерів звернув увагу на те, що обраниця Романа дуже схожа на Злату Огнєвіч, за серце якої Свечкоренко боровся на проєкті "Холостячка-2".

Злата Огнєвіч та наречена Романа Свечкоренка

Злата Огнєвіч та наречена Романа Свечкоренка

Злата Огнєвіч та наречена Романа Свечкоренка

Нагадаємо, наприкінці серпня учасник "Холостячки-1" з Ксенією Мішиною Андрій Рибак також одружився. Його обраницею стала дівчина на ім'я Аліна, з якою він мав стосунки до проєкту.

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