Красунчик-психолог з "Холостячки-2" Свечкоренко став голомозим та зробив операцію

Учасник реаліті "Холостячка-2", психолог Роман Свечкоренко спантеличив шанувальників рішенням стати голомозим.

На сторінці в Instagram Свечкоренко показався з поголеною головою, а пізніше повідомив, що зробив це не просто так. Виявляється, Роман давно мріяв про процедуру з пересадки волосся. Як розповів психолог, такий подарунок на весілля йому зробила дружина Валерія. Дівчина знала про мрію коханого і вирішила втілити її в життя.

Роман Свечкоренко

Роман Свечкоренко зробив операцію з пересадки волосся / Фото: instagram.com/svechkorenko

Також Свечкоренко повідомив, що він вже й зробив операцію. Знаменитість поділився, що процедура тривала сім годин і була болісною. Поки Роман проходить реабілітацію, він розповів шанувальникам, чому наважився на цей крок. Адже візуально у нього з волоссям все ніби було гаразд:

"В мене ще з дитинства не було рівної лінії лоба, а з віком вона почала збільшуватися. Дуже не хотілось під 40 років ходити з острівцем на голові", - пояснив Свечкоренко.

Роман Свечкоренко зробив операцію з пересадки волосся / Фото: instagram.com/svechkorenko

Роман Свечкоренко зробив операцію з пересадки волосся / Фото: instagram.com/svechkorenko

Роман Свечкоренко зробив операцію з пересадки волосся / Фото: instagram.com/svechkorenko

Роман зізнався, що після процедури голова сильно болить. Також він поки лежить на підлозі, бо після операції має тримати голову лише горизонтально.

Роман Свечкоренко зробив операцію з пересадки волосся / Фото: instagram.com/svechkorenko

Нагадаємо, що нещодавно процедуру з пересадки волосся також зробив відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво та вже встигнув похизуватися результатом після операції.

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