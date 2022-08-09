Красунчик-воїн ЗСУ Артур Тураєв розповів про ревнощі своєї коханої

Військовослужбовець Артур Тураєв став "крашем" для багатьох українок.
Він не лише боронить країну, а й розвиває свій TikTok, де зібрав свою армію прихильниць.
Так, на нього підписані навіть зірки шоубізу – Леся Нікітюк та Слава Камінська.
Через таку популярність довелося трохи понервувати обраниці Артура. У програмі ЖВЛ воїн розповів, що кохана дуже ревнувала.
"Були ревнощі, непорозуміння, але я все пояснював", – поділився він.
А щоб довести свої почуття, у квітні цього року Тураєв повів кохану під вінець. Вони розписалися в джинсах, білих футболках і шкіряних куртках.
Артур зауважив, що рішення створити сім'ю було виваженим.
"Минулого року ми планували одружитися саме цього літа. І я не хотів втратити цей шанс. Раптом зі мною щось трапиться, ми не встигнемо і будуть у неї думки, спогади.... А так вона пам'ятатиме мене все життя, якщо щось станеться", - прокоментував він.
Крім того, воїн розповів, що пов’язав своє життя з військовою справою 2014 року, коли Росія розв’язала війну в Україні. Тоді Артур почав служити у корпусі морської піхоти. За ці роки він побував у багатьох гарячих точках. Втім, небезпечну військову службу він називає "хлопчачою романтикою".
2020-року Тураєв почав служити у спецпідрозділі Нацполіції. Саме там він і зустрів свою кохану.
Втім, у травні він пішов з поліції і нині служить на фронті.
"Це добровольче формування. Нам пріоритет був на півдні, але все ж таки ми їздили на Донбас", – розповів він.
У майбутньому ж Артур не відкидає, що міг би стати частиною шоубізнесу. Він пише пісні. Але зараз найголовніше для нього – боротьба з окупантами: "Війна сама не закінчиться. Її потрібно вигравати".
Нагадаємо, Алла Костромічова показала рідкісне романтичне фото зі своїм чоловіком. Модель не звикла афішувати своє особисте життя.
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