Красунчик-воїн ЗСУ Артур Тураєв розповів про ревнощі своєї коханої

Він не лише боронить країну, а й розвиває свій TikTok, де зібрав свою армію прихильниць.

Так, на нього підписані навіть зірки шоубізу – Леся Нікітюк та Слава Камінська.

Через таку популярність довелося трохи понервувати обраниці Артура. У програмі ЖВЛ воїн розповів, що кохана дуже ревнувала.

Артур Тураєв з коханою / Фото: instagram.com/arthur_turaev_official

"Були ревнощі, непорозуміння, але я все пояснював", – поділився він.

А щоб довести свої почуття, у квітні цього року Тураєв повів кохану під вінець. Вони розписалися в джинсах, білих футболках і шкіряних куртках.

Артур Тураєв з коханою / Фото: instagram.com/arthur_turaev_official

Артур зауважив, що рішення створити сім'ю було виваженим.

"Минулого року ми планували одружитися саме цього літа. І я не хотів втратити цей шанс. Раптом зі мною щось трапиться, ми не встигнемо і будуть у неї думки, спогади.... А так вона пам'ятатиме мене все життя, якщо щось станеться", - прокоментував він.

Крім того, воїн розповів, що пов’язав своє життя з військовою справою 2014 року, коли Росія розв’язала війну в Україні. Тоді Артур почав служити у корпусі морської піхоти. За ці роки він побував у багатьох гарячих точках. Втім, небезпечну військову службу він називає "хлопчачою романтикою".

Артур Тураєв / Фото: instagram.com/arthur_turaev_official

2020-року Тураєв почав служити у спецпідрозділі Нацполіції. Саме там він і зустрів свою кохану.

Втім, у травні він пішов з поліції і нині служить на фронті.

"Це добровольче формування. Нам пріоритет був на півдні, але все ж таки ми їздили на Донбас", – розповів він.

Артур Тураєв / Фото: instagram.com/arthur_turaev_official

У майбутньому ж Артур не відкидає, що міг би стати частиною шоубізнесу. Він пише пісні. Але зараз найголовніше для нього – боротьба з окупантами: "Війна сама не закінчиться. Її потрібно вигравати".

Нагадаємо, Алла Костромічова показала рідкісне романтичне фото зі своїм чоловіком. Модель не звикла афішувати своє особисте життя.

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