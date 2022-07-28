Красунчик з фільму "Мумія" погладшав на 272 кілограми і шокував зовнішнім виглядом

Американський актор Брендан Фрейзер як профі своєї справи не словом, а справою довів, що здатний на все заради того, аби бездоганно зіграти роль.
Так, зірка стрічки "Мумія" та "Джордж з джунглів" Брендан Фрейзер, якого багато хто з цих фільмів запам'ятав як справжнього красеня з прокачаним тілом, шокував прихильників.
Фрейзер заради нової ролі у кіно погладшав на … 272 кілограми. У новій вазі колись сексапільного красунчика вкрай важко впізнати. А пішов артист на такі жертви заради головної ролі у новій стрічці режисера Даррена Аронофскі "Кит".
Брендан зіграє викладача-відлюдника, який колись покинув свою родину, а тепер намагається налагодити спілкування з 17-річною донькою. За сюжетом картини герой Фрейзера важить 270 кілограмів.
У Мережі вже з'явився перший кадр із фільму "Кит" з Бренданом Фрейзером у новій подобі і його перевтілення дійсно приголомшує.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про зірок, які погладшали до невпізнанності. Деякі зірки погладшали після вагітності, а декого просто влаштовує апетитний вигляд.
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