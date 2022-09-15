Красунчик з кліпу Лободи Грабар про те, як окупанти розтрощили його житло: "Були наручники на батареї"

Екстанцівник балету Світлани Лободи, герой її кліпу "Твои глаза" Назар Грабар з початком повномасштабної війни разом з братом пішов до ЗСУ.

Назар Грабар п'ять років років виступав у шоу-балеті Світлани Лободи, знявся у її кліпі на трек "Твои глаза", гастролював з нею Росією. А тепер служить у ЗСУ.

У програмі "ЖВЛ"модель і танцівник Назар Грабар зізнався, що завжди мріяв бути актором. І, врешті, спробував втілити свою дитячу мрію у життя, коли йому до рук потрапила книга акторського голлівудського коуча Іванни Чаббак.

За півроку Грабар, який з дитинства заїкається, залишив балет і поїхав до Лос-Анджелеса навчатися акторської справи.

"Вона сказала: "окей". Я не вірив у це щастя. Чому я полюбив акторське, тому що коли я персонаж, я не заїкаюся ніколи. Коли я вперше на собі це відчув я такий: "Ого, так можна було?" – зізнався Назар.

У Лос-Анджелесі він дихав акторством та все кардинально змінилося, коли повернувся зі Штатів.

"Коли повернувся до України, декілька разів запрошували у якісь серіали, десь погодився, але постійно давали однакові ролі, якийсь красунчик-бабій. Я почав відмовлятися від усього, що я робив, тому що я починав ненавидіти те, що я люблю", - поділився артист.

Тож Назар взявся будувати нові плани, котрі вщент зламалися 24 лютого:

"Думав вже десь їхати за кордон, може в Америку, Канаду, Європу, але трапилось життя і війна. Виїхали на захід, тому що в мого брата дружини батьки там живуть. Ми розвантажували гуманітарні вантажі, в будинку у нас жило 16 людей", - поділився Грабар.

Поки родина Назара приймала в себе біженців, російські окупанти нівечили його домівку в Бучі:

"Були вибиті двері, вікна, постріляні стіни чомусь, я не розумію. Купа гільз, наручники на батареї, когось вони утримували", - розповів Назар.

Після того, як світ дізнався про звірства окупантів у Бучі, Назар з братом швидко прийняли важливе рішення:

"Наступного дня ми вже були в черзі до військкомату о 7 ранку. Він до мене підходить і каже: "Не переживай, я тебе ображати не дам". Та як і я тебе", - сказав артист.

Влітку брат Грабара взяв шлюб і Назар щиро сподівався, що його брат не повернеться на фронт і намагався його відмовити:

"Я намагався, я казав: "Чувак, давай. В тебе тепер сім'я і потрібно її будувати, примножувати". Але він мене самого не пустить. Так само як і я б його самого не пустив", - зізнався Назар.

Тож брати знову стали на захист держави, бо, як каже Назар: "Якщо не ми, то хто?". Щастя – це коли в твоїй країні нема війни", - підсумував артист.

Читайте також: