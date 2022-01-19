Кравець з донькою та Ханумак з дружиною: у Києві відбулася прем'єра серіалу "Дикі"

Кравець з донькою та Ханумак з дружиною: у Києві відбулася прем'єра серіалу "Дикі"

На каналі 1+1 прем'єра провокаційного кіноальманаху відбудеться вже 22 січня.

22 січня о 22:15 на телеканалі 1+1 відбудеться прем'єра провокаційного кіноальманаху "Дикі" від Студії "Квартал 95".

Кожна серія – це декілька короткометражних історій на актуальні у суспільстві теми у різних жанрах. Глядачі зможуть по-новому поглянути на звичні життєві ситуації та отримати емоції від несподіваних сюжетних поворотів. Для творців немає табу, а тому на всіх очікує понад 80 провокаційних історій. Режисер проєкту – Руслан Ханумак. Продюсером виступив Андрій Яковлев.

Дар'я Петрожицька, Руслан Ханумак, Віталій Козловський, Ельдар Кабіров / Пресслужба студії "Квартал 95"

Всі головні ролі у серіалі виконали: Руслан Ханумак, Ельдар Кабіров, Дар'я Петрожицька. Актори у кожній історії перевтілюються у різних героїв, будуть навіть персонажі із інших історичних епох. У актора та сценариста "Диких" Ельдара Кабірова буде найбільше колоритних персонажів. Всього у проєкті близько 60 образів: глядачі зможуть побачити, як 90-річного Ельдара та страшну чаклунку Дар'ю Петрожицьку, так і Руслана Ханумака без волосся та брів.

Руслан Ханумак з дружиною / Пресслужба студії "Квартал 95"

На днях в кінотеатрі Сінема Сіті відбувся допрем'єрний показ двох серій проєкту. Серед зіркових гостей: Олена Кравець, Катерина Осадча, Ігор Ласточкін, Раміна Есхакзай, Аліна Ханумак, Богдан Юсипчук, Арам Арзуманян, Віра Кобзар, Олександр Станкевич, Даша Рибак.

Олена Кравець з донькою / Пресслужба студії "Квартал 95"

Арам Арзуманян / Пресслужба студії "Квартал 95"

"Дикі" - це набір короткометражок, в яких зібрано багато жанрів: трилер, фантастика, драма, комедія. В одній історії смієшся, в іншій – плачеш, в п'ятій – знову смієшся, у сьомій – тобі страшно. Взагалі наш проєкт важко помістити у якісь певні жанрові рамки. Він схожий більше на альманах, ніж на класичне скетч-шоу. Мені хочеться, щоб глядач, коли побачить наш проєкт, сам вирішив, що це за жанр", - розповідає режисер, сценарист та виконавець головної ролі Руслан Ханумак.

Руслан Ханумак та Ельдар Кабіров / Пресслужба студії "Квартал 95"

Також серед запрошених акторів серіалу: Олексій Завгородній (Позитив), Віра Кобзар, Георгій Поволоцький, Михайло Кукуюк, Аліна Ханумак, Ніна Набока, Арам Арзуманян та інші.

Пресслужба студії "Квартал 95"

Ідея проєкту "Дикі" у авторів з'явилася п'ять років тому, а пілотний випуск був знятий у липні 2018 року. Над сценарієм працювала команда авторів Студії "Квартал 95" під керівництвом продюсера та режисера Андрія Яковлева.

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