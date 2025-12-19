Країна-переможниця "Дитячого Євробачення-2025" відмовилась проводити конкурс та пояснила чому

Переможниця "Дитячого Євробачення-2025" / © instagram.com/junioreurovisionofficial

Країна-переможниця "Дитячого Євробачення-2025" відмовилась проводити конкурс наступного року та пояснила чому.

Перше місце виборола юна французька співачка Лу Делез, яка боролась за перемогу з піснею Ce monde. Очікувалось, що наступне "Дитяче Євробачення" відбудеться у Франції. Та 18 грудня відбулось засідання ради директорів мовника France Télévisions, після чого ухвалили рішення відмовитися від організації конкурсу.

Мовник вже пояснив причину відмови. Виявляється, що це все через фінансові труднощі. Мовляв, у бюджеті мовника значний дефіцит, тож наступного року він планує заощадити 140 мільйонів євро.

Зазначимо, друге місце на "Дитячому Євробаченні-2025" посіла представниця України Софія Нерсесян із піснею "Мотанка". Очікувано, що конкурс могла б провести країна, яка виборола "срібло". Проте в Україні триває війна. Тож, вочевидь, "Дитяче Євробачення" проводитиме й не срібна призерка.

Нагадаємо, а тим часом в Австрії активно готуються до проведення "Євробачення-2026". Нещодавно організатори просто приголомшили помпезним виглядом сцени. До речі, наступного року для глядачів запровадили нові правила.