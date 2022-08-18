Кричав, вдарив та облив пивом: Анджеліна Джолі розповіла, як Бред Пітт жорстоко поводився з нею

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі подала до суду на ФБР через припинення розслідування сімейного скандалу з ексчоловіком Бредом Піттом 2016 року.

Подейкують, що у квітні Анджеліна Джолі анонімно подала позов проти ФБР із запитом на документи, пов'язані з розслідуванням щодо Бреда Пітта. Джолі намагається з'ясувати, чому проти її колишнього не було висунуто кримінальних звинувачень після польоту 2016 року, який змусив її подати на розлучення, пише

У звіті, який опинився у доступі видання PageSix йдеться, що помічник прокурора Сполучених Штатів і помічник керівника кримінального відділу Сполучених Штатів обговорювали цю справу в листопаді 2017 року, перш ніж було прийнято рішення не висувати звинувачення проти Пітта.

Фото: Getty Images

У першому звіті ФБР Джолі сказала офіційним особам, що, на її думку, Пітт був "божевільним" відтоді, як вони сіли на борт приватного літака з Ніцци, Франція, до США зі своїми шістьма дітьми: 21-річним Меддоксом, 18-річним Паксом, 17-річною Захарою, 16-річною Шайло 14-річними близнюками Вів'єн і Нокс.

Анджеліна Джолі з дітьми / Фото: Associated Press

Під час польоту 14 вересня 2016 року Джолі розповіла, що її тодішній чоловік, який був у стані алкогольного сп'яніння, відвів її до туалету, де він "схопив її за голову, потряс нею", а також тряс її за плечі, коли вони сперечалися через одного зі своїх дітей.

Вона стверджувала, що він чотири рази вдарив кулаком по стелі літака, після чого сказав їй, що вона "псує цю сім'ю". Коли діти запитали: "З тобою все гаразд, мамо?", Пітт відповів: "Ні, вона не в порядку, вона руйнує цю сім’ю, вона божевільна".

Бред Пітт та Анджеліна Джолі

У цей момент один із дітей, чиє ім’я було вилучено зі звіту, вигукнув "Це не вона, це ти!", згідно зі звітом. Після цього Пітт нібито побіг до дитини, але Джолі втримала його, отримавши при цьому травми спини та ліктя.

Вона надала фотографії своїх ймовірних травм до ФБР для звіту, а також щоденники дітей.

В інший момент під час польоту, згідно з першим звітом ФБР, Джолі сказала, що Пітт облив її пивом, коли вона намагалася заснути.

Бред Пітт та Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

Наприкінці польоту Джолі стверджувала, що Пітт утримував сім'ю від висадки з літака протягом приблизно 20 хвилин після того, як вона сказала йому, що везе дітей до готелю в Каліфорнії відпочити. Вона сказала, що він кричав: "Ти не забереш моїх чортових дітей", і штовхнув її.

За шість днів після польоту Джолі подала на розлучення. Хоча вони з Піттом зараз офіційно розлучені, колишні досі сваряться за опіку над неповнолітніми дітьми.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт з сином Меддоксом / Фото: Associated Press

Нагадаэмо, що шлюборозлучний процес Анджеліни Джолі і Бреда Пітта тривав від 2016 року. Зірки розлучилися 2019 року. Як розповідала раніше Анджеліна Джолі, приводом для розлучення з Бредом Піттом стала їхня сварка в літаку. Тоді Пітт, який начебто перебував у нетверезому стані, побився зі старшим сином Меддоксом.

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