Крихітку доньку Романа Сасанчина екстрено госпіталізували: "Прошу, помоліться за неї"

Дівчинку забрали до лікарні вночі.

Український співак, переможець "Голосу.Діти" та "Голос країни" Роман Сасанчин повідомив шанувальникам сумну новину.

Вночі їм з дружиною Іванною довелося викликати швидку, оскільки у їхньої крихітної доньки Елізабет, якій днями виповнився місяць, різко підвищилася температура. Як ми писали раніше, уся родина Сасанчина захворіла на коронавірус. І маленька Еліза – не виняток.

У сторіс на сторінці в Instagram молодий батько попросив прихильників помолитися за дівчинку.

А тим часом Іванна, яка перебуває з маленькою в лікарні, розповіла про жахливі умови там:

"Я в шоці від того, у якій ми палаті. На стіні грибок, в палаті з нами жінка з дитиною, і дядько з дитиною. Дихати нема чим", - поділилася Іванна.

Також молода мама розповіла, як наразі почувається маленька Елізабет:

instagram.com/annavi_i

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