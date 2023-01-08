Кріс Гемсворт розвеселив відео, де діти заважають йому медитувати під водою

Голлівудський актор Кріс Гемсворт продемонстрував прихильникам, як вміє триматися під водою.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість поділився кумедним відео з одного зі своїх тренувань. Кріс намагався протриматися під водою тривалий час, поки його діти бешкетували у басейні та усіляко відволікали батька від його експериментів.

"Не дозволяйте відволікаючим факторам стати на шляху до ваших цілей ... хоч би як сильно вони намагалися пропливати перед вами", - підписав відео Гемсворт.

Як зазначив актор, він вже зміг поставити свій особистий рекорд - загалом Кріс протримався під водою вже цілих 200 хвилин.

На такі експерименти Гемсворт пішов заради його нового проєкту, у якому разом із фахівцями намагається оцінити максимальну витривалість людського тіла та знайти шляхи до довголіття у майбутньому. У такий спосіб актор хоче закликати людей вести здоровий спосіб життя та займатися спортом.

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