Кріс Рок жорстко пожартував про Вілла Сміта та його дружину: "Вона переспала з другом сина"

Американський стендап-комік Кріс Рок жорстко пожартував про актора Вілла Сміта та його дружину Джаду.

У своєму шоу гуморист пригадав скандальний інцидент на церемонії нагородження премії "Оскар", коли Сміт вийшов на сцену та дав йому ляпас. Раніше гуморист не коментував бійку, та нині ж він заявив, що актор добряче його тоді вдарив.

"Ви всі знаєте, що зі мною трапилося, що мені дав ляпас Громило Сміт. Мене вдарив на церемонії "Оскара" цей вилупок. Люди запитують: "Було боляче?" Болить досі", - сказав Рок, пише DailyMail.

Вілл Сміт та Кріс Рок / Фото: Associated Press

Комік пригадав публічне зізнання Джади, яка розповіла, що зраджувала Сміта. Рока це дійсно шокувало. За його словами, це не ті речі, які треба виносити на публічні обговорення.

"Вілл Сміт практикує вибіркове обурення. Його жінка, вона переспала з другом власного сина… Вона завдала йому набагато більшого болю, ніж він мені. Звичайно, я б не говорив про це. Але чомусь ці придурки виклали це в Інтернет. Я не розумію, чому двоє талановитих людей зробили це", - висловився Рок.

Вілл Сміт та Джада Пінкетт-Сміт / Фото: Associated Press

Гуморист також зізнався, чому не відреагував на ляпас від Вілла Сміта та не відповів актору. За словами Кріса, він вихований інакше.

"Багато людей запитують: "Кріс, чому ти нічого не зробив?". Тому що у мене є батьки, ось чому, тому що я так виховувався", - наголосив Рок.

Зазначимо, Кріс Рок згадав ситуацію, коли дружина Вілла Сміта в ефірі шоу, куди вона прийшла з чоловіком, зізналась, що декілька років співак Август Альсіна був її коханцем.

Нагадаємо, під час вручення 94-ї премії "Оскар" Вілл Сміт дав ляпас ведучому церемонії Крісу Року. Таким чином актор відповів на жарт про його дружину Джаду.

Читайте також: