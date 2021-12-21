Кріса Нота звільнили з серіалу "Зрівнювач" після звинувачень у секс-домаганнях

Кріса Нота звільнили з серіалу "Зрівнювач" після звинувачень у секс-домаганнях

З відповідною заявою виступила продюсерська компанія, яка займається проєктом.

Американського актора Кріса Нота звільнили з серіалу "Зрівнювач" (The Equalizer), де він грав колишнього директора ЦРУ та друга головної героїні у виконанні Квін Латіфи.

З відповідною заявою виступила продюсерська компанія Universal Television, яка здійснює проєкт для телекомпанії CBS, пише The New York Times.

"Кріс Нот більше не зніматиметься в наступних епізодах "Зрівнювача", - йдеться у заяві.

Передбачається, що актор з'явиться лише в одному епізоді багатосерійної стрічки. Причину такого рішення у продюсерській компанії не пояснили. Однак не важко здогадатися, що на відмову від подальшої співпраці з актором вплинули звинувачення його у зґвалтуванні від п'ятьох жінок.

Зазначимо, що Кріс Нот, відомий за роллю Містера Біга у серіалі "Секс і місто" вже втратив 12 млн доларів. З ним відмовилася співпрацювати велика компанія з продажу алкогольних напоїв після звинувачень у зґвалтуванні.

Нагадаємо, дві жінки розповіли, що Кріс Нот зґвалтував їх у 2004 та 2015 роках. Також про насильство з боку Кріса Нота заговорила відома акторка Зої Лістер-Джонс. Окрім того, Нот в 90-х зустрічався з моделлю Беверлі Джонсон. Втім, дівчина після розриву їхніх стосунків розповіла, що він постійно ревнував, бив та погрожував вбити її пса. Нещодавно ще одна жертва розповіла, що актор намагався її зґвалтувати 2010 року.

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