Кріштіану Роналду освідчився своїй коханій після дев'яти років роману: фото коштовної каблучки

Кріштіану Роналду з нареченою / © Instagram Джорджини Родрігес

Відомий португальський футболіст Кріштіану Роналду офіційно покликав заміж свою кохану — 31-річну аргентинсько-іспанську модель Джорджину Родрігес.

Про це обраниця зірки повідомила у своєму Instagram, показавши фото з каблучкою на безіменному пальці, яка лежить на руці коханого. Романтичний кадр Родрігес супроводила лаконічним, але надзвичайно чуттєвим підписом: "Так і ще раз так. У цьому житті й усіх наступних". До слова, зараз подружжя перебуває у столиці Саудівської Аравії, де Роналду грає за саудівський футбольний клуб.

Кріштіану Роналду з нареченою / © instagram.com/georginagio

Історія роману Кріштіану Роналду та Джорджинії розпочалася ще 2016 року, коли пара познайомилася в бутіку у Мадриді, де працювала дівчина. За ці дев'ять років вони разом пережили і перемоги, і особисті трагедії. Вони виховують двох спільних доньок — семирічну Алану та трирічну Беллу, тоді як брат-близнюк останньої загинув ще під час пологів.

Крім того, Роналду є батьком ще трьох дітей, яких, подейкують, народжувала сурогатна мати. До усіх них Джорджина ставиться з теплотою та виховує як рідних.

Кріштіану Роналду з родиною / © instagram.com/georginagio

Цікаво, що про заручини зіркової пари пліткують ще від 2020 року. Тоді інсайдер розповідав, що на таємній вечірці Кріштіану нібито вже кликав Джорджину заміж й вона відповіла згодою. Але після допису моделі, який вона зробила 11 серпня, є всі підстави стверджувати, що футболіст насправді освідчився зовсім нещодавно.

