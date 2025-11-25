ТСН у соціальних мережах

Кріштіану Роналду зіграє весілля з нареченою в особливому місці: де та коли відбудеться церемонія

Наприкінці літа закохані заручилися, а вже зараз планують розкішне весілля.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Відомий футболіст Кріштіану Роналду та його кохана Джорджина Родрігес нарешті визначилися з датою та місцем весілля.

Після дев’яти років разом пара планує офіційно поєднати долі наступного літа на батьківщині спортсмена — португальському острові Мадейра. Принаймні так стверджують інсайдери. За інформацією видання Jornal da Madeira, церемонія відбудеться після завершення Чемпіонату світу з футболу 2026.

Зазначається, що спершу закохані хочуть повінчатися у католицькому соборі Фуншала, а після — відіграти розкішне весілля в одному з елітних готелів острова. До слова, таке розташування спортсмен обрав не просто так. Річ у тім, що готель розміщений всього за 2,4 км від пологового, де народився Рональду, і лише за три милі від клубної бази «Насьонал да Мадейра», за яку він грав у юності.

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес / © instagram.com/georginagio

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес / © instagram.com/georginagio

І все це після того, як 40-річна зірка збірної Португалії нещодавно освідчився Джорджині, подарувавши їй коштовну каблучку вартістю 1,5 мільйона фунтів стерлінгів. Пара почала зустрічатися 2016 року, і саме в серпні цього року Роналду нарешті освідчився 30-річній коханій.

Це стало відомо, коли Джорджина опублікувала світлину з величезною каблучкою на безіменному пальці й підписала її словами: «Так, звісно. У цьому і в усьому моєму житті».

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес з дітьми / © instagram.com/cristiano

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес з дітьми / © instagram.com/cristiano

До речі, у нещодавньому інтерв’ю Piers Morgan Uncensored Роналду детально описав імпровізоване освідчення, яке сталося посеред ночі. Футболіст зізнався, що не ставав на одне коліно, бо був неготовий, але момент вийшов ідеальним і особливим: «Було близько першої години. Доньки спали. Один з друзів дав мені обручку, і коли я передавав її Джио, наші діти зайшли й сказали: „Тату, ти попросиш маму вийти заміж?“ Я подумав: вау, це той момент. Я знав, що колись це зроблю, але не планував цього саме тоді. Мої друзі все знімали, і я зрозумів, що час настав».

Зазначимо, у Роналду та Джорджини п’ятеро дітей: 15-річний Кріштіану-молодший, близнюки Матео та Ева, а також дві спільні доньки — 8-річна Алана та 3-річна Белла. Остання мала народитися разом із братом, який, на жаль, помер під час пологів.

