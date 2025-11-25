Кріштіану Роналду зіграє весілля з нареченою в особливому місці: де та коли відбудеться церемонія

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Реклама

Відомий футболіст Кріштіану Роналду та його кохана Джорджина Родрігес нарешті визначилися з датою та місцем весілля.

Після дев’яти років разом пара планує офіційно поєднати долі наступного літа на батьківщині спортсмена — португальському острові Мадейра. Принаймні так стверджують інсайдери. За інформацією видання Jornal da Madeira, церемонія відбудеться після завершення Чемпіонату світу з футболу 2026.

Зазначається, що спершу закохані хочуть повінчатися у католицькому соборі Фуншала, а після — відіграти розкішне весілля в одному з елітних готелів острова. До слова, таке розташування спортсмен обрав не просто так. Річ у тім, що готель розміщений всього за 2,4 км від пологового, де народився Рональду, і лише за три милі від клубної бази «Насьонал да Мадейра», за яку він грав у юності.

Реклама

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес / © instagram.com/georginagio

І все це після того, як 40-річна зірка збірної Португалії нещодавно освідчився Джорджині, подарувавши їй коштовну каблучку вартістю 1,5 мільйона фунтів стерлінгів. Пара почала зустрічатися 2016 року, і саме в серпні цього року Роналду нарешті освідчився 30-річній коханій.

Це стало відомо, коли Джорджина опублікувала світлину з величезною каблучкою на безіменному пальці й підписала її словами: «Так, звісно. У цьому і в усьому моєму житті».

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес з дітьми / © instagram.com/cristiano

До речі, у нещодавньому інтерв’ю Piers Morgan Uncensored Роналду детально описав імпровізоване освідчення, яке сталося посеред ночі. Футболіст зізнався, що не ставав на одне коліно, бо був неготовий, але момент вийшов ідеальним і особливим: «Було близько першої години. Доньки спали. Один з друзів дав мені обручку, і коли я передавав її Джио, наші діти зайшли й сказали: „Тату, ти попросиш маму вийти заміж?“ Я подумав: вау, це той момент. Я знав, що колись це зроблю, але не планував цього саме тоді. Мої друзі все знімали, і я зрозумів, що час настав».

Зазначимо, у Роналду та Джорджини п’ятеро дітей: 15-річний Кріштіану-молодший, близнюки Матео та Ева, а також дві спільні доньки — 8-річна Алана та 3-річна Белла. Остання мала народитися разом із братом, який, на жаль, помер під час пологів.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно актор Сергій Журавльов розповів про весілля під час війни та його новоспечену дружину з дитиною.