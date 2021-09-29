Кріссі Тейген показала щемливе фото, на якому гірко плаче в пологовому після викидня

Рівно рік тому модель втратила дитину.

Зіркове подружжя Кріссі Тейген та Джон Ледженд рік тому втратили дитину.

Модель досі не оговталася від трагедії та зізнається, що це дуже сильно вплинуло на її психологічний стан. Сьогодні знаменитість не змогла не згадати той жахливий день. На сторінці в Instagram кохана музиканта оприлюднила знімок, на якому гірко плаче в пологовому після викидня.

Кріссі Тейген і Джон Ледженд / instagram.com/chrissyteigen

У дописі Кріссі звернулася до малюка.

"Рік тому ти заподіяв мені найбільший біль, який я лише могла уявити, щоб показати мені, що я можу вижити у всьому, навіть якщо б я не хотіла цього. Мені не вдалося подбати про тебе, але ти прийшов і пішов, щоб змусити мене полюбити себе і подбати про себе, тому що наші тіла дорогоцінні, а життя - це диво. Вони сказали мені, що буде легше, але так, це ще не почалося. Мама і тато люблять тебе навіки", – написала модель.

У коментарях фоловери підтримали Тейген та побажали їй сил.

Мені дуже прикро! Ти така сильна

Розділяю ваше горе та бажаю зцілення

Крихітко, обіймаю тебе

Нагадаємо, минулого року у Кріссі Тейген стався викидень через сильну кровотечу. Зірку госпіталізували і прописали їй постільний режим, втім, малюка врятувати не вдалося. Модель розповіла, що вона більше ніколи не зможе народити дитину. Втіху від втрати зірка намагалася знайти в алкоголі, але наприкінці 2020-го вона поборола звичку.

Нещодавно, Кріссі заявила, що все ж не полишає надії народити. Модель досі не може впоратися з болем від втрати малюка.

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