Крістіна Агілера показала чималий оголений бюст, прикривши його волоссям

Артистка поділилась відвертою світлиною.
Відома американська співачка Крістіна Агілера, яка не так давно здійснила рідкісний публічний вихід з бойфрендом, похизувалася чималим бюстом.
Зірка вирішила неабияк розбурхати уяву своїх шанувальників. Вона на своїй сторінці в Instagram опублікувала світлину, на якій постала напівоголеною. Так, зірка на фото засвітила чималий бюст. Свої оголені груди вона прикрила довгим білявим волоссям.
Таким чином знаменитість хотіла привернути увагу своїх шанувальників до фестивалю LadyLand, на якому співачка виконуватиме свої пісні.
"До фестивалю залишився всього тиждень. Хто йтиме?" - запитала під дописом артистка.
І, схоже, вона таки досягла свого. Адже багато фанів писали, що підуть туди, особливо після побаченого:
- Обов'язково піду туди. Особливо після такої світлини
- Найгарніша жінка!
- Ось це вайб!
Нагадаємо, Крістіна Агілера раніше вже хизувалася своїм бюстом. Щоправда, світлини були не такими відвертими. Тоді артистка позувала у чорному шкіряному піджаку, вдягненому на оголене тіло.