Крістіна Агілера показала чималий оголений бюст, прикривши його волоссям

Артистка поділилась відвертою світлиною.

Відома американська співачка Крістіна Агілера, яка не так давно здійснила рідкісний публічний вихід з бойфрендом, похизувалася чималим бюстом.

Зірка вирішила неабияк розбурхати уяву своїх шанувальників. Вона на своїй сторінці в Instagram опублікувала світлину, на якій постала напівоголеною. Так, зірка на фото засвітила чималий бюст. Свої оголені груди вона прикрила довгим білявим волоссям.

Напівоголена Крістіна Агілера / instagram.com/xtina

Таким чином знаменитість хотіла привернути увагу своїх шанувальників до фестивалю LadyLand, на якому співачка виконуватиме свої пісні.

"До фестивалю залишився всього тиждень. Хто йтиме?" - запитала під дописом артистка.

І, схоже, вона таки досягла свого. Адже багато фанів писали, що підуть туди, особливо після побаченого:

Обов'язково піду туди. Особливо після такої світлини

Найгарніша жінка!

Ось це вайб!

Нагадаємо, Крістіна Агілера раніше вже хизувалася своїм бюстом. Щоправда, світлини були не такими відвертими. Тоді артистка позувала у чорному шкіряному піджаку, вдягненому на оголене тіло.

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