Крістіна Агілера повністю оголилася та похизувалася бездоганною фігурою

Зірка влаштувала пікантний фотосет.
Відома американська співачка Крістіна Агілера поділилася відвертими світлинами.
До слова, у своєму Instagram виконавиця опублікувала знімки, на яких постала повністю оголеною. Єдине, що Крістіна одягла – так це трусики. До речі, свої пікантні місця зірка приховала руками.
Так, зірка продемонструвала пишні форми. Зокрема, в артистки апетитні стегна та груди.
Окрім цього, виконавиця дала мотиваційні поради фанам. Зірка зазначила, що головне – вірити у свої сили.
"Ми всі маємо право відкривати себе, свою істину і володіти власною особистою силою так, як вам подобається. Я хочу, щоб мої бійці та всі, хто чує цю музику, продовжували відчувати себе сильними та вільними. Продовжуйте відкривати себе", - поділилася співачка.
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