Крістіна Агілера схудла наполовину і шокувала зовнішнім виглядом

Американська попзірка Крістіна Агілера приголомшила шанувальників своєю стрункою фігурою.

Днями артистка завітала на шоу Джиммі Кіммела, куди прийшла в обтислому вбранні. Вона поєднала сміливі штани з глибоким атласним топом, який підкреслив її пишний бюст.

Образ зірка доповнила темними дизайнерськими сонцезахисними окулярами, срібними сережками-кільцями та стильним намистом. Лук виконавиці завершили босоніжки на підборах.

Крістіна Агілера до схуднення / Фото: Getty Images

Крістіна Агілера до схуднення / Фото: Getty Images

Крістіна Агілера до схуднення / Фото: Getty Images

Прихильники були у захваті від зовнішнього вигляду Агілери, яка екстремально схудла. Артистці вдалося позбутися 20 зайвих кілограмів, які вона набрала за період вагітності в 2008 і 2014 роках:

Одразу бачу, жодного "Оземпіка"

Королева знову сяє

Ти маєш приголомшливий вигляд

Крістіна Агілера після схуднення / Фото: Getty Images

Крістіна Агілера після схуднення / Фото: Getty Images

Крістіна Агілера після схуднення / Фото: Getty Images

Сама Агілера раніше в інтерв'ю говорила, що зайва вага її особливо не бентежила і їй подобалися її пишні форми. На думку зірки, головне себе приймати такою, якою ти є. Та згодом знаменитість таки вирішила схуднути і зробила це за допомогою правильного харчування і спорту. Хоча деякі фани підозрювали, що знаменитість захопилася "Оземпіком" – що це таке, хто з зірок приймав ліки і чим вони небезпечні читайте у нашому матеріалі.

Читайте також: