Крістіна Епплгейт припиняє акторську кар'єру через невиліковну хворобу

Голлівудська акторка Крістіна Епплгейт заговорила про припинення своєї кар'єри у кіно через серйозну хворобу.

51-річній зірці серіалу "Одружені і з дітьми" все складніше даються виходи в світ та участь у знімальному процесі. Днями акторка з'явилася на церемонії нагородження SAG Awards, опираючись на тростину. Крістіна заявила, що це може бути "її остання церемонія нагородження у якості акторки", пише Daily Mail.

"Зараз я не можу собі уявити, що вставатиму о 5 ранку і проводитиму на знімальному майданчику від 12 до 14 годин. Зараз у мене немає такої можливості", - пояснила Епплгейт.

Крістіна Епплгейт / Фото: Associated Press

Зараз акторка планує зосередитися на озвучуванні проєктів, поки має таку можливість.

"Я займаюся озвучанням, щоб заробити гроші та бути переконаною, що моя донька нагодована, і в нашому будинку є все необхідне", - сказала Крістіна.

Нагадаємо, що 2021 року акторка повідомила шанувальникам про те, що в неї діагностували розсіяний склероз - аутоімунне захворювання, яке супроводжується порушенням зору, рухів і почуття рівноваги. Про свою хворобу Епплгейт дізналася під час знімання серіалу "Мертвий для мене" та мала взяти перерву у п'ять місяців для лікування. На знімальному майданчику Крістіні часто була потрібна підтримка та крісло-візок, бо акторка не могла триматися на ногах самостійно.

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