Крістіна Річчі пригадала, як відреагувала на початок війни в Україні: "Думала, ми всі помремо"

Відома американська акторка Крістіна Річчі розповіла про свою реакцію на повномасштабну війну в Україні.

Знаменитість тоді перебувала в Бухаресті, Румунія. Саме там відбувалися знімання популярного серіалу від Netflix "Венздей", де акторка грала роль Мерилін Торнгілл. Крістіна, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, була вкрай налякана. Вона була переконана, що країна-агресорка почне бомбити атомні електростанції, і вони всі загинуть.

Крістіна Річчі / Фото: Associated Press

"Я пам'ятаю той ранок о 4:00, коли всі були у вітальні, коли покидали Румунію. Всі були виснажені. Я божеволіла, тому що була впевнена, що десь біля нас розбомблять атомну електростанцію, і ми всі помремо. Я пам'ятаю те відчуття, ніби ми тікали", - пригадала акторка в розмові з Дженною Ортегою, виконавицею головної ролі в серіалі.

Нагадаємо, нещодавно Netflix випустив новий серіал "Венздей", який одразу завоював прихильність публіки та став хітом. В основі стрічки лежить історія доньки Мортіші та Гомеса Аддамсів – Венздей.

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