Засуджують війну та висміюють владу Росії: як Галкін та Пугачова підтримують Україну

Від початку повномасштабної війни зірки російського шоубізнесу поділилися на два фронти: на тих, хто підтримує жахливу війну в Україні, та на тих, хто засуджує вбивства українців.

Зокрема, зіркове подружжя Максима Галкіна та Алли Пугачової ще у перші дні повномасштабного вторгнення Росії чітко показали свою позицію.

Антивоєнні висловлювання та виїзд з Росії

Так, гуморист ще 24 лютого опублікував у своєму Instagram антивоєнне повідомлення. Артист зазначив, що немає жодного виправдання тому, хто розв'язав цю війну. А от Пугачова донедавна нічого публічного про вторгнення Росії не говорила. Щоправда, знаменитість натякала, що поділяє позицію чоловіка.

"Від самого ранку на зв'язку з рідними та друзями з України! Не передати словами, що я відчуваю! Як це все можливо! Не може бути виправдань війні! Ні війні!" – написав Галкін 24 лютого.

Згодом після антивоєнних висловлювань Галкіна подружжя з дітьми швидко поїхало за кордон, а саме до Ізраїлю.

Максим Галкін, Алла Пугачова та їхні діти / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Вже з-за кордону Максим продовжував підтримувати Україну. Зокрема, гуморист на тривалий час припинив публікувати розважальний контент. Він пояснив це тим, що немає жодного морального права розважатися, поки в Україну окупанти вбивають невинних людей.

Окрім цього, Галкін вів інформаційну війну: він розповідав жахливі історії окупації та сподівався достукатися до росіян. Артист відкрито засуджував дії Росії, яка вторглася у незалежну країну.

"В такій кількості страшних речей винна Росія і водночас говорить, що невинна. Звірства в Бучі - це не ми, малайзійський боїнг - це не ми, Маріуполь зрівняли з землею - це не ми, в Одесу летить ракета - це ми, але не зовсім ми. Все - не ми. А ми що там робимо? Глибокі співчуття всім рідним загиблих. Світла пам'ять", - сказав Галкін.

Благодійні концерти Галкіна на підтримку України

Після того, як подружжя виїхало за кордон, Галкін почав проводити концерти в підтримку України. Кошти артист переказував до благодійних фондів, які допомагають українським біженцям.

"Ми живемо з вами у непрості часи. Ми є свідками величезної людської трагедії, гуманітарної катастрофи світового масштабу. Коли мільйони українців втрачають свій дах, втрачають свої будинки, вимушені покидати свою батьківщину. Не мають засобів для існування", - говорив Галкін.

Окрім того, на своїх концертах гуморист відкрито висміює владу Росії, зокрема й Путіна, натомість комік підтримує Україну. Так, артист навіть виступав у костюмі у синьо-жовтих кольорах.

Хейт Пугачової та Галкіна через підтримку України та красномовні відповіді артистів

Аллу Пугачову та Максима Галкіна у Росії почали поливати брудом через те, що вони не підтримали кроваву війну. Зокрема, російські пропагандисти наввипередки поширювали фейки про артистів.

Так, у Росії почали активно обговорювати нібито нетрадиційну сексуальну орієнтацію Галкіна, а от Пугачову взагалі послали з будівлі московського телецентру "Останкіно". Зокрема, співачці залишили лайливе звернення.

На що Пугачова красномовно відповіла: "Чим нижчий інтелект, тим голосніші образи. Живи спокійно, країно!"

Тим часом Галкін порадив російським пропагандистам писати про більш важливі для країни речі. Зокрема, шоумен зазначив, що ЗМІ краще б освітлювали те, влада РФ забороняє, тобто правду про війну в Україні.

"Я розумію, що вам не дає влада писати те, про що варто було б писати. Оця ось організація вам забороняє. Ви як сліпі кобили, ходите і мітите під ногами одне й те ж г*вно. Зупиніться", - наголосив шоумен.

Повна заборона Галкіна в Росії та виключення артиста з "чорного списку" України

Така відрита антивоєнна позиція Галкіна, звісно ж, не сподобалася путінському режиму. На Максима Галкіна, який публічно засуджує війну в Україні, завели в Росії кримінальну справу через розповсюдження так званих фейків про російську армію.

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Ба більше, шоумена визнали у РФ "іноагентом". Галкін, своєю чергою, висміяв такі дії російської влади. А от Алла Пугачова публічно стала на захист чоловіка. Вона вперше публічно заявила, що повністю підтримує антивоєнну позицію Галкіна, тому попросила і її включити до списку "іноземних агентів".

Алла Пугачова / Фото: instagram.com/alla_orfey

Тим часом в Україні гумориста виключили із "чорного списку" Мінкульту.

Причина повернення Пугачової до Москви

Нині співачка перебуває у Росії, а її чоловік – за кордоном. Пугачова красномовно пояснила пропагандистам, що приїхала додому, аби нарешті навести лад: "Лад наводити у моїй голові, у вашій голові".

Крім того, Пугачова заявила, що перше, що хотіла зробити після повернення до Москви – це "набити пику одній людині", але не сказала якій. Проте через деякий час на сторінці співачки з’явився допис, у якому вона висміяла Володимира Соловйова. До речі, цікаво те, що згодом пропагандист таки з'явився на публіці із синцем під оком.

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