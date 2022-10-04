Кривошапко зізнався, чому перед війною розірвав стосунки з коханою та як наважився зійтися знову

У вересні музикант Олександр Кривошапко поділився радісною новиною, що вдруге одружився.

Про обраницю артиста, як і про їхні стосунки, мало що відомо. В інтерв'ю Rostyslove Production привідкрив завісу особистого життя. З Марією Олександр зустрічався півтора року. Познайомилася пара в Мережі. Спочатку деякий час просто спілкувалися, а потім їхні стосунки перейшли на новий рівень.

Утім, у взаєминах пари було все гаразд. Тому 23 лютого закохані розійшлася. Як зізнався Олександр, вони не розуміли одне одного, тому часто сварилися. Та повномасштабна війна зблизила закоханих знову.

Олександр Кривошапко з дружиною / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

"Ми зустрічалися півтора року. Ми 23 лютого, напередодні війни, розійшлися і закінчили наші стосунки. Буває так, що відносини трішки висушуються. Ми трішки були неуважними одне до одного і багато сварилися. Але коли почалася війна, і коли я побачив, як насправді вона ставиться до моєї родини, яка потрапила у дуже складну ситуацію, як вона хоче допомогти, як вона стала для мене надійним тилом, і я вирішив не відкладати цю ідею, і зробити це одразу – одружитися", - розповів Кривошапко.

Музикант пригадав, що освідчувався коханій по-особливому. Вони просто лежали в ліжку, і він запропонував Марії стати його дружиною.

"Ми лежали на дивані, і я сказав: "Давай одружимося?". Вона сказала: "Давай". І за кілька днів ми вже були одружені", - пригадав артист.

Олександр Кривошапко з дружиною / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

До речі, Марія вже й знайома з його донькою від попередніх стосунків. Олександр не поспішав Алісі розповідали про свою нову обраницю. Та перед повномасштабною війною музикант познайомив їх. За словами артиста, Марія та Аліса знайшли спільну мову.

"Так сталося, що я тривалий час не знайомив з дитиною Марію, тому що я не знав, може це якісь нетривалі відносини. Моє 30-річчя, воно святкувалося в Києві. Аліса приїхала з моєю кумою. І весь вечір Алісою займалася Маша. І у них дуже гарний контакт виник", - поділився артист.

Олександр Кривошапко з донькою / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Нагадаємо, Олександр Кривошапко раніше був одружений. Перший шлюб співака був зі зрадницею Тетяною Денисовою. Також артист має доньку від Марини Кінські. Пара не узаконювала свої стосунки.

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