"Кролики" Данилець та Мойсеєнко у РФ поскаржилися на Зеленського і цькування в Україні

Знамениті гумористи виступили на російському телебаченні.

Знаменитий гумористичний дует "Кролики" Володимир Данилець та Володимир Мойсеєнко дали інтерв'ю на російському пропагандистському каналі.

У програмі "Доля людини" артисти пожалілися на цькування в Україні та розповіли, з чого воно почалося. За словами Мойсеєнка. все почалося з неправильно змонтованої новорічної програми на російському ТБ. Коли російські виконавці на сцені виконували пісню про санкції проти України, в цей момент показали "Кроликів", які усміхалися та аплодували.

Володимир Данилець і Володимир Моїсеєнко / УНІАН

"Перший дзвіночок був у січні 2015 року, коли нам зірвали два концерти в Трускавці. Пов'язано це було з тим, що після "Параду зірок" 2014 року у Росії показували, співали пісню про санкції, нас показали, підмонтували. Ми ці знімання взагалі не бачили, нас підмонтували, що ми там сидимо і аплодуємо. І почалося цькування в Україні, що ось ми знімаємося у програмі в країні-агресорі. У зв'язку з цим нам зірвали два сольні концерти у Трускавці", - розповів Мойсеєнко.

Данилець зазначив, що квитки на ті концерти були розкуплені, і люди прийшли, втім, до зали їх не пускали "хлопці з коктейлями Молотова". Тож виступ довелося скасувати.

Володимир Данилець і Володимир Моїсеєнко / УНІАН

Протягом 2015 року "Кролики" ще продовжували працювати в Україні і розповіли, як вирішили припинити виступи:

"Останній дзвіночок став у листопаді 2015-го у Чернігові. У нас мав бути концерт. Була ціла акція проведена у місті. Петиція губернатору, петиція меру про те, що якщо Володимир Данилець і Володимир Мойсеєнко виступлять у Чернігові, то буквально завтра поїдуть російські танки і чоботи російських солдатів чомусь будуть у зв'язку з нашим концертом", - сказав Мойсеєнко.

Концерт тоді таки відбувся, однак це був останній концерт "Кроликів" в Україні.

Володимир Данилець і Володимир Моїсеєнко / УНІАН

Також Данилець та Мойсеєнко поговорили й про ексколегу, а нині президента України Володимира Зеленського, і висловили думку, "що з ним сталося".

"Важко сказати, що сталося. Є якісь сили, які на нього вплинули і змінили всю ту риторику і всі думки, які він говорив на виборах. Все змінено на 100 відсотків. Хоча все життя він виступав за щастя, за радість і критикував нелюбих політиків народом України. І коли все це сталося – це боляче. Не лише для нас, як для артистів, а й для всього народу українського", - сказали коміки.

Зазначимо, що Володимир Данилець та Володимир Мойсеєнко 2019 року потрапили до бази сайту "Миротворець" за "участь у актах гуманітарної агресії проти України, свідому участь у інформаційно-пропагандистській провокації Росії (країна-агресорка) – так званому "Телемості між Росією та Україною "Треба поговорити", організованому антиукраїнським пропагандистським каналом". Також від 2014-го року дует "Кролики" відвідував анексований Крим.

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