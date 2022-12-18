KRUTЬ після програшу у нацвідборі на "Євробачення" заявила, що більше не братиме участь у конкурсі

Виконавиця вже вдруге намагалася підкорити українську аудиторію та поїхати від України на міжнародний конкурс.

В Україні відбувся фінал Національного відбору на "Євробачення-2023", де однією з учасниць була співачка-бандуристка KRUTЬ.

Від суддів знаменитість отримала найбільшу кількість балів – 10, а от глядачів артистці не вдалося підкорити. Вони оцінили її виступ у 8 балів, віддавши пріоритет колективу TVORCHI, який і переміг у нацвідборі.

Артистка в Instagram прокоментувала свій програш. KRUTЬ зазначила, що українці обрали свого конкурсанта, а от вона більше не намагатиметься підкорити нацвідбір на "Євробачення" та не братиме участь у конкурсі.

"Я дуже дякую. Із "Євробаченням" у моєму житті покінчено. Більше брати участі у відборах я не маю наміру. Україна обрала свою пісню, із якою буде представляти сама себе", - прокоментувала артистка.

KRUTЬ / Фото: instagram.com/bandura_krut

Зазначимо, у фіналі нацвідбору KRUTЬ виконала пісню "Колискова", яку присвятила близькій людині, що воює на фронті.

KRUTЬ вже не вперше намагалася підкорити сцену нацвідбору. Так, співачка хотіла представляти Україну на "Євробаченні" 2020 року. Однак тоді у фіналі нацвідбору KRUTЬ посіла третє місце.

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