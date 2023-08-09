KRUTЬ вперше показала шрами по всьому тілу, знявшись у спідньому: "Я лежала в лікарні 4 місяці"

Відома українська бандуристка і співачка Марина KRUTЬ відверто поділилася з шанувальниками дуже особистою історією.

Артистка вперше знялася у спідньому і вперше показала шрами по всьому її тілу. Як розповіла виконавиця на сторінці в Instagram, у 8-річному віці вона вилила на себе окріп. У результаті інциденту Марина отримала опіки 3-4 ступені і чотири місяці провела в лікарні.

"Лікарі сказали, шо можна пересадити шкіру, але грошей не було. Я не відкривала свої шрами до 18 років. Я в прямому сенсі не показувала їх нікому. Мені здавалось, що мене ніхто не покохає такою. Я не вийду заміж. Я не народжу дітей. Мені здавалось, що люди будуть тикати пальцями на мої шрами, якщо побачать. В близькості я просила завжди вимикати світло. Я не купалась на громадських пляжах. Потім у мене з'явився ще й целюліт, та розтяжки на стегнах від гормонального збою в 16. Я не могла дивитись на себе", - відверто розповіла KRUTЬ.

KRUTЬ / Фото: instagram.com/bandura_krut

KRUTЬ / Фото: instagram.com/bandura_krut

KRUTЬ / Фото: instagram.com/bandura_krut

Бандуристка зізналася, що проробляла безліч маніпуляцій зі своїм тілом – носила незручну білизну, втягувала живіт під час обіймів з партнером, прикривала ноги, якщо вони неголені – і все для того, аби комусь сподобатись. Врешті, за словами KRUTЬ, вона зрозуміла, що зовнішність нічого не вирішує:

"Зовнішня краса може бути виключно елементом турботи і любові до себе. Тоді я зрозуміла, що щоби я із собою не робила і як би не намагалась сподобатись комусь. Любити і бути зі мною все одно будуть через інше. Точно не за зовнішнє. І ніхто ніколи мені не сказав, що мої шрами не красиві. Вони красиві. Вони унікальні. Вони частина мене, а якщо я люблю себе, то люблю і їх. Я є така як є", - зазначила артистка.

KRUTЬ / Фото: instagram.com/bandura_krut

KRUTЬ / Фото: instagram.com/bandura_krut

Нагадаємо, нещодавно голлівудський актор Арнольд Шварценеггер зізнався, що має невиліковну хворобу. Зірка розповів, що страждає від дислексії, яка проявилася ще в дитинстві.

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