Крутоголов пояснив, чому його колега назвав Мішину "бл*дункою": "Він перебував в окупації"

Актор Єгор Крутоголов пояснив, чому його колега Олексій Бланар назвав акторку Ксенію Мішину "бл*дункою".

За словами гумориста, керівник "Дизель Студіо" разом з родиною перебував в окупації. До їхнього будинку на танках приїхали російські військові та погрожували розправою і Олексію, і його дітям.

Тому Бланар не зміг стримати емоцій, коли Ксенія порівняла їх з рашистами.

Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Це було дуже жорстко, і саме я його попросив перепросити. Я поясню: Льошка (Олексій Бланар - ред.) потрапив в окупацію, він жив трохи далі і до нього зайшли. До нього приїхали на танку, розламали ворота. У нього троє дітей, вони були на вулиці. На них націлили автомати і почали обшукувати. І вони 18 днів перебували в окупації, натерпілися багато чого. І коли він почув, що нас порівняла Ксенія з рашистами, його просто "рвонуло". Він це написав, потім він це видалив і перепросив", - розповів Крутоголов в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Фото: Олексій Бланар/Facebook

Актор також розповів, що родина Олексія пережила справжні жахіття. Окупанти просто на їхніх очах розстріляли собаку, прицілювалися на них зброєю та перевернули весь будинок.

"Вони (російські військові - ред.) пристрелили на очах його дітей собаку і хотіли пристрелити другу. Але другу встигли забрати. Вирвали танком генератор, обшукували будинок і так далі. Дітей не чіпали, але цілилися в них зброєю", - розповів Крутоголов.

Нагадаємо, скандал довкола "Дизель Студіо" розпочався після того, як контентмейкер Микола Федосенков розповів, як йому не виплатили зароблені гроші. Ксенія Мішина, своєю чергою, вступилася за Миколу, за що отримала образи на свій адрес.

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