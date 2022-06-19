Крутоголов про те, як пояснив дітям, що РФ напала на Україну: "Найтяжче не показувати страх"

Актор та художній керівник "Дизель Студіо" Єгор Крутоголов розповів, як пояснив своїм дітям, що в Україні почалася повномасштабна війна.
Артист зізнався, що старшому сину було складніше розповісти, що Росія напала.
Крутоголов говорить, що Лев ставив йому такі запитання, на які у нього й у самого не було відповідей. Утім, Єгор провів сину лекцію щодо того, чому РФ напала на Україну.
"Найскладніше було старшому пояснити, чому країна-сусід на нас напала, чого вони від нас хочуть, чому це відбувається у 21 столітті. Треба було відповісти на запитання, на які у мене й у самого немає відповідей. Але все ж таки я намагався і робив лекції з геополітики для свого старшого сина", - розповів актор в ефірі телемарафону "Єдині новини"
А от меншому сину було легше пояснювати. Вони з дружиною намагалися не показувати, що їм страшно, а також не реагувати на вибухи.
"Що стосується малого, якому два з половино роки, тут було трішки простіше. Найтяжче було не реагувати на вибухи, не показувати, що це страшно, щоб цей рефлекс у нього не виробився на вибухи та постріли. Найтяжче, я думаю, не показувати страх", - поділився Крутоголов.
Утім, попри всі страхи, повномасштабна війна в Україну ще більше об'єднала родину Єгора. Вони стали більше проводити часу разом, переживати одне за одного та цінувати кожен новий день.
"Мені здається, що ми почали більше цінувати кожен день, кожен день ми проводимо разом та не чуємо вибухів. Кожен день я порівнюю з тими днями, коли нам було страшно, і ми сиділи у підвалі. Я думаю, що ми стали трішки ближчими одне до одного та стали більше хвилюватися одне за одного", - додав Крутоголов.
Читайте також: