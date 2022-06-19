Крутоголов про те, як пояснив дітям, що РФ напала на Україну: "Найтяжче не показувати страх"

Крутоголов про те, як пояснив дітям, що РФ напала на Україну: "Найтяжче не показувати страх"

Актор та художній керівник "Дизель Студіо" Єгор Крутоголов розповів, як пояснив своїм дітям, що в Україні почалася повномасштабна війна.

Артист зізнався, що старшому сину було складніше розповісти, що Росія напала.

Крутоголов говорить, що Лев ставив йому такі запитання, на які у нього й у самого не було відповідей. Утім, Єгор провів сину лекцію щодо того, чому РФ напала на Україну.

Єгор Крутоголов з сином / Фото: instagram.com/dizelmano

"Найскладніше було старшому пояснити, чому країна-сусід на нас напала, чого вони від нас хочуть, чому це відбувається у 21 столітті. Треба було відповісти на запитання, на які у мене й у самого немає відповідей. Але все ж таки я намагався і робив лекції з геополітики для свого старшого сина", - розповів актор в ефірі телемарафону "Єдині новини"

А от меншому сину було легше пояснювати. Вони з дружиною намагалися не показувати, що їм страшно, а також не реагувати на вибухи.

Єгор Крутоголов з сином / Фото: instagram.com/dizelmano

"Що стосується малого, якому два з половино роки, тут було трішки простіше. Найтяжче було не реагувати на вибухи, не показувати, що це страшно, щоб цей рефлекс у нього не виробився на вибухи та постріли. Найтяжче, я думаю, не показувати страх", - поділився Крутоголов.

Утім, попри всі страхи, повномасштабна війна в Україну ще більше об'єднала родину Єгора. Вони стали більше проводити часу разом, переживати одне за одного та цінувати кожен новий день.

Єгор Крутоголов з родиною

"Мені здається, що ми почали більше цінувати кожен день, кожен день ми проводимо разом та не чуємо вибухів. Кожен день я порівнюю з тими днями, коли нам було страшно, і ми сиділи у підвалі. Я думаю, що ми стали трішки ближчими одне до одного та стали більше хвилюватися одне за одного", - додав Крутоголов.

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