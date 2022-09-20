Крутоголов прокоментував скандал із сестрою Марини Поплавської: "Вона звинувачує нас у її смерті"

Актор Єгор Крутоголов розповів, чому між "Дизель Студіо" та рідною сестрою акторки Марини Поплавської Людмилою виник конфлікт.

За словами знаменитості, керівники розважального шоу не роблять те, що хотілося б Людмилі. Крутоголов переконаний, що сестра загиблої Поплавської хоче, аби їй заплатили.

"Ми не робимо того, чого вона (Людмила – ред.) хоче. Вона хоче, щоб ми заплатили їй гроші. Ми хотіли поставити пам'ятник. Ми його зробили. Навіть два. Ми зробили пам'ятник для цвинтаря, ми зробили для міста – в Житомирі, але саме сестра не дозволяє нам його поставити. Не так, як вона хотіла, все відбувається", - розповів Крутоголов в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Учасниця "Дизель Шоу" Марина Поплавська / Фото: Дизель Шоу Facebook

Зокрема, раніше Людмила розповідала, що керівники "Дизель Студіо" брешуть, начебто відкрили депозити племінницям Марини Поплавської. А от Крутоголов зазначив, що вони це дійсно зробили. Депозитами можна користуватися лише в тому разі, коли дітям виповниться 18 років.

За словами Єгора, одна донька Людмили вже повнолітня. Утім, сама ж жінка не дає згоди ними користуватися.

"Це складні дуже стосунки. Я думаю, що вона звинувачує нас у її смерті, що це ми в цьому винні. Ми зробили два депозити для дітей її сестри. Ми чекали, коли їм виповниться 18 років, старша вже досягла повноліття. Ми хотіли купити їм по квартирі в Житомирі. Але виявилося, що це досить складно здійснити без згоди її матері. Поки що лежать два депозити по 20 тисяч доларів для її ж дітей, а вона ллє на нас бруд і звинувачує в усіх смертних гріхах", - прокоментував Єгор.

Також Крутоголов відповів на звинувачення Людмили, що "Дизель Студіо" піариться на імені загиблої Поплавської. За словами актора, вони продовжують згадувати у своїх номерах Марину, бо поважають її. Окрім того, керівники шоу не хочуть, аби про Поплавську глядачі забували.

Марина Поплавська / Фото: instagram.com/poplavskaya.m

"Піаритися на імені покійної подруги – це якийсь треш, це останнє, що нам би хотілося робити. Ми б хотіли зберегти добру пам'ять про неї, хороше ставлення, щоб люди її не забували. Якщо б номери з її участю не були в ефірі, я думаю, що вже за рік люди почали б забувати… Ми спеціально формуємо ефіри, щоб вона продовжувала з'являтися на телебаченні і залишатися в пам'яті людей", - додав Крутоголов.

Нагадаємо, Марина Поплавська трагічно загинула 2018 року в ДТП під час останнього туру "Дизель Шоу". Сестра Марини заявила, що керівники шоу не виплатили сім'ї зароблені акторкою гонорари, а саме за концерти, які відбулися в Луцьку, Києві та Львові. Окрім того, у "Дизель Студіо" не виплатили гонорар Марини за знімання в серіалі "На трьох".

Згодом сестра загиблої акторки оприлюднила переписку артистки з учасниками "Дизель Студіо" в день її смерті. Напередодні аварії у групі актори обговорювали, коли краще виїхати - вдень чи вночі. Керівник "Дизель Студіо" Єгор Крутоголов та актор Євген Сморигін підтримали ініціативу їхати вночі. Врешті, водій автобуса, в якому перебувала трупа, заснув за кермом.

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