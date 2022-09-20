Крутоголов прокоментував скандал із сестрою Марини Поплавської: "Вона звинувачує нас у її смерті"

Актор та художній керівник "Дизель Студіо" Єгор Крутоголов розповів про непрості стосунки із сестрою загиблої Марини Поплавської.
Актор Єгор Крутоголов розповів, чому між "Дизель Студіо" та рідною сестрою акторки Марини Поплавської Людмилою виник конфлікт.
За словами знаменитості, керівники розважального шоу не роблять те, що хотілося б Людмилі. Крутоголов переконаний, що сестра загиблої Поплавської хоче, аби їй заплатили.
"Ми не робимо того, чого вона (Людмила – ред.) хоче. Вона хоче, щоб ми заплатили їй гроші. Ми хотіли поставити пам'ятник. Ми його зробили. Навіть два. Ми зробили пам'ятник для цвинтаря, ми зробили для міста – в Житомирі, але саме сестра не дозволяє нам його поставити. Не так, як вона хотіла, все відбувається", - розповів Крутоголов в інтерв'ю Славі Дьоміну.
Зокрема, раніше Людмила розповідала, що керівники "Дизель Студіо" брешуть, начебто відкрили депозити племінницям Марини Поплавської. А от Крутоголов зазначив, що вони це дійсно зробили. Депозитами можна користуватися лише в тому разі, коли дітям виповниться 18 років.
За словами Єгора, одна донька Людмили вже повнолітня. Утім, сама ж жінка не дає згоди ними користуватися.
"Це складні дуже стосунки. Я думаю, що вона звинувачує нас у її смерті, що це ми в цьому винні. Ми зробили два депозити для дітей її сестри. Ми чекали, коли їм виповниться 18 років, старша вже досягла повноліття. Ми хотіли купити їм по квартирі в Житомирі. Але виявилося, що це досить складно здійснити без згоди її матері. Поки що лежать два депозити по 20 тисяч доларів для її ж дітей, а вона ллє на нас бруд і звинувачує в усіх смертних гріхах", - прокоментував Єгор.
Також Крутоголов відповів на звинувачення Людмили, що "Дизель Студіо" піариться на імені загиблої Поплавської. За словами актора, вони продовжують згадувати у своїх номерах Марину, бо поважають її. Окрім того, керівники шоу не хочуть, аби про Поплавську глядачі забували.
"Піаритися на імені покійної подруги – це якийсь треш, це останнє, що нам би хотілося робити. Ми б хотіли зберегти добру пам'ять про неї, хороше ставлення, щоб люди її не забували. Якщо б номери з її участю не були в ефірі, я думаю, що вже за рік люди почали б забувати… Ми спеціально формуємо ефіри, щоб вона продовжувала з'являтися на телебаченні і залишатися в пам'яті людей", - додав Крутоголов.
Нагадаємо, Марина Поплавська трагічно загинула 2018 року в ДТП під час останнього туру "Дизель Шоу". Сестра Марини заявила, що керівники шоу не виплатили сім'ї зароблені акторкою гонорари, а саме за концерти, які відбулися в Луцьку, Києві та Львові. Окрім того, у "Дизель Студіо" не виплатили гонорар Марини за знімання в серіалі "На трьох".
Згодом сестра загиблої акторки оприлюднила переписку артистки з учасниками "Дизель Студіо" в день її смерті. Напередодні аварії у групі актори обговорювали, коли краще виїхати - вдень чи вночі. Керівник "Дизель Студіо" Єгор Крутоголов та актор Євген Сморигін підтримали ініціативу їхати вночі. Врешті, водій автобуса, в якому перебувала трупа, заснув за кермом.
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