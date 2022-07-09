Крутоголов розповів, як чоловік акторки з "Дизель Шоу" визволяв її з окупованої території на танку

За словами Єгора Крутоголова, актори "Дизель Студіо" з Росії Сергій Писаренко та Євген Нікішин, а також білоруські учасники команди Євген Сморигін, Дмитро Танкович, Маруся Грицук на момент повномасштабного вторгнення РФ перебували в Україні.

Маруся Грицук та Сергій Писаренко

У програмі "Як ти?" з Григорієм Решетником Крутоголов зазначив, що всі актори одразу записали відео, у якому чітко назвали речі своїми іменами, – що це справжня війна РФ проти України і ніяка не спецоперація:

"Після цього Сергій з родиною виїхав до Естонії, після чого прилетіло в їхній будинок в Макарівському районі, зайшли орки, в ньому жили. Сергій сказав, що я був актором "Дизель Шоу" я і залишаюся ним. Він планує з родиною повернутися до свого будинку, відновити його і жити в Україні", - прокоментував Крутоголов.

Маруся Грицук, Євген Сморигін та Євген Нікішин

Водночас він зазначив, що йому складно сказати, як будуть реагувати українці на те, що в складі "Дизель Шоу" є росіяни і білоруси.

"Дуже складно ставляться до "хороших рускіх". Є поняття, що їх не існує. Але це мої друзі, вони завжди були з нормальною адекватною позицією і любов'ю до України і українців. І це дуже важливо. Що стосується Нікішина, тут складна ситуація, бо його родина в Росії, він повернувся до Магнітогорська і зараз ми майже не спілкуємося, тому що, мабуть, їх теж прослуховують. Після того, що вони заявили, у них же ж не можна війну називати війною", - прокоментував керівник "Дизель Студіо".

Євген Нікішин та Сергій Писаренко

Стосовно білоруських акторів "Дизеля" Крутоголов говорить, що вони настільки українізувалися, що їх вже й білорусами назвати важко:

"Танкович українською говорить. Женя Сморигін – його персонаж в одному з проєктів розмовляє українською", - додав Єгор.

Він також розповів, що учасниця їхньої команди Маруся Грицюк на початку повномасштабної війни опинилася вокупації під Києвом, де провела 17 днів без зв'язку та світла. Чоловік Марусі, артист з Білорусі, домовився як врятувати дружину:

Маруся Грицук (ліворуч у зеленій сукні)

"Стосовно Марусі Грицюк. То вона потрапила в окупацію під Києвом. Вони 17 діб просиділи без зв'язку, без світла. На 17 день її чоловік, білорус, домовився, щоб її забрати. За нею приїхав танк. Вона сіла в танк і поїхала до Білорусі. Її чоловік артист. Він просто хотів врятувати свою дружину. Ми не могли допомогти", - прокоментував Крутоголов.

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