Крутоголов висловився про втечу до Росії та мовчання про війну Писаренка і Нікішина: "Їм є чого боятися"

Актор та художній керівник "Дизель Студіо" Єгор Крутоголов висловився про російських акторів Сергія Писаренка та Євгена Нікішина, які минулого року втекли з України до Росії.

Крутоголов заявив, що не засуджує росіян за втечу та їхню мовчазну позицію щодо війни в Україні. За словами актора, російські гумористи бояться за своїх рідних, тому не можуть висловитися про вторгнення Росії.

Керівник "Дизель Студіо" також розповів, що нині Сергій Писаренко перебуває в Естонії, а от Євген Нікішин – у Росії.

Сергій Писаренко та Євген Нікішин

"Писаренко в Естонії, наскільки я знаю, а Женя повернувся до РФ. Я їх не засуджую, тому що жодного поганого слова про Україну від них я не чув. Звісно, хотілося б від них почути щось хороше, але я знаю, що вони бояться. І бояться не тільки за свою д*пу, вони бояться за свої родини. Їм є чого боятися, я думаю. Я не знаю, чи вплинуть на ситуацію якісь їхні слова. Складна ситуація у плані менталітету росіян. Вони звикли жити у страху", - розповів Крутоголов на YouTube-каналі "Гончарова".

Керівник "Дизель Студіо" також звернув увагу, що в їхній команді працюють білоруси Євген Сморигін та Дмитро Танкович, які підтримують Україну та навіть повністю перейшли на українську мову.

Дмитро Танкович / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"У нас у колективі були росіяни і білоруси, і білоруси залишаються і роблять велику справу. Я хотів респектнути Дмитру Танковичу та Жені Сморигіну за їхню позицію, за їхню любов до України. Діма вже краще розмовляє українською, ніж я. І Женя це робить", - наголосив Крутоголов.

Нагадаємо, коли Росія розпочала повномасштабну війну, актори Писаренко та Нікішин перебували в Україні та навіть записували відео, де розповідали, що насправді коїться в країні. Однак восени минулого року стало відомо, що вони повернулися до РФ та почали на круїзному лайнері розважати росіян. Після цього гумористів виключили зі складу "Дизель Шоу".

Сергій Писаренко та Євген Нікішин під час війни в Україні розважали росіян / Фото: instagram.com/astoriagrande

До речі, білоруська акторка "Дизель Шоу" Марина Грицук, яка під час повномасштабного вторгнення перебувала в окупації під Києвом, втекла до Білорусі, де почала працювати ведучою на російському телеканалі.

Читайте також: