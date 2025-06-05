Крутоголов прокоментував відхід Глущенко з "Дизель шоу" і висловився про причини: "Злий на неї"

Єгор Крутоголов та Яна Глущенко

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Актор та художній керівник "Дизель Студіо" Єгор Крутоголов прокоментував рішення артистки Яни Глущенко покинути гумористичний проєкт "Дизель шоу".

Знаменитість зізнається, що для нього рішення колеги стало справжнім сюрпризом. Крутоголов в інтерв'ю kp.ua пригадує, що Глущенко сказала йому про те, що йде, а через декілька годин оприлюднила цю інформацію в Instagram. За словами художнього керівника "Дизель Студіо", всі були здивовані та не знали в чому річ. Крутоголов навіть намагався вмовити колегу залишитися хоча б на один концерт, де б із нею попрощалися як і інші учасники проєкту, так і глядачі. Однак артистка від цього відмовилася.

"Це був сюрприз. Вона спочатку сказала про те, що йде, і через декілька годин з'явився допис. Були якісь натяки. Але я, чесно кажучи, думав, що це все ж таки якісь тимчасові думки, можливо, якісь образи. Не знаю, чи було б краще, якщо б вона нас якось готувала. Я просив її залишитися на один концерт, де вона була зазначена на афішах. Але вона не захотіла та пішла. Було трішки прикро і незрозуміло. Можливо, вона собі поставила якусь конкретну дату, тому вмовити, як я зрозумів, в мене не вийде. Я трохи спробував, але результату це не дало", - пригадав актор.

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Яна Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

Щодо остаточної причини, чому Глущенко прийняла таке рішення, Крутоголов не знає. Артист припускає, що їй не вистачало самореалізації та розвитку в проєкті. Гуморист вважає, що Глущенко, можливо, хоче проявитися як акторка більш широкого діапазону. Тим часом у "Дизель шоу" вона була прикута до одного образу.

"Мені складно втрачати своїх людей, ми ж стільки пережили разом. Але не буду тримати якесь зло чи якісь погані думки. Я хочу, щоб вона отримала те, чого їй не вистачає. Може, вона хоче розкритися. Я навіть про всі причини не знаю. Може, загалом щось накопилося. Може, вона хоче себе проявити як акторка більш широкого діапазону. Я багато разів зі своїми партнерами мав розмову про те, що ми її трохи замкнули в образі білявки", - ділиться гуморист.

Єгор Крутоголов

Єгор Крутоголов також додав, що хоче в майбутньому підтримувати дружній зв'язок із колегою, хоч і наразі трішки злий на неї, що та відмовилася від останнього концерту. Однак, за словами актора, це настільки незначна образа, що швидко мине.

"Я зараз вперше це коментую. І, відверто, трішки злий на неї, що вона не довела до кінця останній концерт. Але ми впоралися, життя продовжується, і ці питання, коли йде війна, стільки страшного відбувається навкруги, не такі й важливі. Головне, щоб всі були живі й здорові, щоб було щось на хліб намазати. А все інше – приходить і йде. Таке життя, і воно триває", - додав гуморист.

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Нагадаємо, нещодавно й сама Яна Глущенко назвала справжню причину, чому пішла з "Дизель шоу". Також артистка зізналась, яку суму виплат отримала.