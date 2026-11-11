Кримінал, колонія та вбивства: Олег Скрипка розповів, що пережив у дитинстві в Росії

Олег Скрипка / © скриншот

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Фронтмен гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка приголомшив спогадами про дитинство в Росії, де в його школі панували кримінальні порядки, а учні поверталися на уроки після колонії.

Музикант зізнався, що шкільні роки на півночі Росії були зовсім не безтурботними. У навчальному закладі регулярно траплялися прояви насильства. Деякі підлітки відбували покарання в колоніях, а після звільнення знову сідали за парти. Водночас вони переносили тюремні правила у шкільне середовище. Старші учні залякували молодших і встановлювали власну ієрархію. Ба більше, іноді звичайний навчальний день міг завершитися трагедією.

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«Дітей засуджували, відправляли в колонію, де вони перебували пару років. І вони поверталися довчатися. У нашому класі прийшло пару хлопців після колонії, вони старші за нас на два роки. Вони робили структуру, як на зоні, як у колонії будували і тероризували всіх дітей. Це в нас елітна школа була, не знаю, що там в інших було», – розповів Скрипка в інтерв'ю Василю Тимошенку.

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Олег Скрипка / © facebook.com/o.skrypka/

Окремо артист пригадав випадок із дев'ятикласником, який повернувся до школи після перебування в колонії. Хлопець приходив на заняття з ножем і погрожував іншим учням. Підлітки, які трималися угрупованнями, також чатували на однокласників після уроків, били їх і відбирали гроші. Наслідки таких сутичок часом були фатальними.

«В рік одна-дві смерті. Закопували в сніг, потім весною їх розкопували і знаходили. Реально жесть», – поділився моторошними спогадами музикант.

Не міг зупинити насильство навіть директор навчального закладу. За словами Скрипки, він був інтелігентною людиною, однак авторитету серед учнів із кримінальними звичками не мав. Одного разу керівник школи зробив зауваження підліткам, які курили на сходах, але ті у відповідь жорстоко його побили.

«Вони сиділи на сходах, і він (директор, — прим. ред.) піднімався на гору та їх там застукав і зробив їм зауваження. І вони йому дали в диню, і він просто покотився. Він побився сильно. От і після цього він якогось хлопця відправили все ж таки в колонію», – пригадав Олег.

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Олег Скрипка / © facebook.com/o.skrypka/

Водночас дитинство артиста не обмежувалося російським досвідом. Олег Скрипка народився в Таджикистані, навчався на півночі Росії, зокрема в Мурманській області, а також проводив час на Полтавщині. Саме контраст між цими місцями допоміг йому ще змалечку помітити відмінності в культурі та поведінці людей.

На Полтавщині музикант знаходив зовсім іншу атмосферу, яка залишила в нього найтепліші спогади. Він зізнався, що навіть звичайна манера спілкування людей разюче відрізнялася від того, до чого звик у Росії.

«Мене привезли в Росію, а там такий кримінальний край. Ясна річ, що є різні люди, але в основному кримінальна атмосфера, морок. І періодично мене возили на село, на Полтавщину. І для мене це були найсвітліші спогади з дитинства», – наголосив артист.

Олег Скрипка / © facebook.com/o.skrypka/

Нагадаємо, раніше Олег Скрипка припустив, хто причетний до загибелі Кузьми Скрябіна.

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