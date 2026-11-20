Тренери "Голосу країни-14" / © 1+1

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Останній 5-й випуск сліпих прослуховувань «Голосу країни-14» не обійдеться без суперечок між тренерами.

Цього разу приводом для дискусії стане незвичний музичний вибір однієї з конкурсанток: 47-річна викладачка вокалу з Харкова вирішить представити на сцені композицію, створену штучним інтелектом.

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Такий експеримент не припаде до душі одному з тренерів Артему Пивоварову. Артист поставить під сумнів доцільність виконання ШІ-хіта на вокальному шоу та зауважить, що учасниця могла знайти композицію, написану людиною. Свою позицію він озвучить безпосередньо харків’янці.

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«Я не знаю, чи захочете ви це почути від мене, але скажу як земляк землячці, що стосується вибору пісні. Невже серед усіх найкрасивіших українських пісень, серед усіх пісень світу не знайшлося пісні, яка б пасувала вашому образу і яку б створила людина, а не штучний інтелект?» — звернеться до конкурсантки тренер.

Артем Пивоваров / © 1+1

Іншої думки дотримуватиметься Наталія Могилевська. Вона підтримає сміливість учасниці та нагадає, що музика за допомогою ШІ вже стала частиною сучасної індустрії.

«Ви набралися сміливості показати свій талант, свою сучасність. Зараз це в тренді! Ми нічого з цим не зробимо», — висловиться співачка.

Проте Пивоваров однаково не відмовиться від критики й пояснить, що його турбує масштаб поширення музики, згенерованої штучним інтелектом, саме серед української аудиторії. На підтвердження своїх слів він наведе цифру у 33%, заявивши, що за цим показником Україна випереджає решту країн світу.

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Наталія Могилевська / © 1+1

«Ви знаєте, що в Австрії взагалі заборонили викладати на стримінгових платформах ШІ-музику? Ви знаєте про те, що ми — єдина країна у світі, яка за співвідсотковим відношенням випереджає всі інші країни світу за кількістю споживання ШІ-музики — 33 відсотка?» — заявить артист.

Свої міркування щодо впливу штучного інтелекту висловить і Тіна Кароль. Тренерка згадає про небезпеку фальшивого контенту в соцмережах, зокрема сторінок, де блогери видають себе за українських військових і поширюють дезінформацію. Учасниці вона також порекомендує звернути увагу на пісні, написані людьми.

Тіна Кароль / © 1+1

Які учасники здивують глядачів у п’ятому випуску

Фінальний епізод сліпих прослуховувань познайомить аудиторію з конкурсантами, кожен із яких має власну історію. Серед них — програміст із Дніпра, який виховує п’ятьох дітей, та працівник супермаркету, котрий паралельно здобуває вокальну освіту в Університеті культури. Спробує свої сили й автомеханік із Винників.

Свої голоси продемонструють директорка Будинку культури з Харківщини та диригентка з Канева, яка свого часу навчалася у Віденській консерваторії. До вокального змагання долучиться також популярна TikTok-блогерка, за якою стежать 1,2 мільйона користувачів, і військовослужбовець Національної гвардії України з Луцька.

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«Голос країни-14» / © пресслужба каналу "1+1"

Ще одна інтрига епізоду — поява 19-річної дівчини з Чорноморська, яка вже має досвід участі у вокальних телешоу. Раніше вона виходила на сцену «Голос. Діти-2», а тепер повертається до проєкту вже дорослою. Глядачам вдасться дізнатися, чи зможе її виступ нагадати Наталії Могилевській про попередню зустріч.

Прем’єра п’ятого випуску «Голосу країни» 14-го сезону відбудеться в неділю, 22 листопада, о 21:00 на телеканалі 1+1 Україна та на Netflix за підпискою в Україні. Сезон традиційно ведуть Юрій Горбунов і Катерина Осадча, за бекстейдж відповідає Наталі Солонік. Тренерські крісла цього року належать Тіні Кароль, Наталії Могилевській, MONATIKу та Пивоварову.

Нагадаємо, минулого тижня відгримів четвертий випуск «Голосу країни-14». Редакція ТСН.ua ділилася найцікавішим із сліпих прослуховувань: хто підкорив усіх тренерів, а кому дісталося останнє місце в команді Тіни Кароль.

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