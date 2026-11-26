Катерина Лозовицька / © instagram.com/kateryna_lozovytska

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Переможниця «Холостяка-12» Катерина Лозовицька розкрила подробиці шлюбу зі співаком Geed і своєї непередбачуваної вагітності.

Як відомо, у вересні цього року блогерка зіграла весілля з Гідаятом Сеїдовим — справжнє ім’я Geedа. І лише зараз Катерина розповіла, що була знайома з артистом від 2024 року. Проте тоді вона брала у майбутнього чоловіка лише уроки з вокалу, а про стосунки не йшлося.

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«Ми познайомилися з Гідаятом 2024 року. Я тоді прийшла співати до нього. Я не думала, що щось буде розвиватися. Я на той момент була в стосунках, тому й думок жодних не було. Але ми багато спілкувалися й у нас сформувався близький емоційний зв’язок. І на цьому будувалася симпатія», — зізналася Лозовицька в інтерв’ю Славі Дьоміну.

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Катерина Лозовицька й Гідаят Сеїдов / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Зрештою, зірка «Холостяка» розійшлася з колишнім нареченим, адже зрозуміла, що «любила лише головою». І вже за декілька місяців вона почала зустрічатися з Гідаятом. Та врешті така маленька перерва між стосунками далася взнаки.

У результаті пара брала паузу майже на пів року, з яких три місяці вони взагалі не спілкувалися. Та по завершенню самотнього періоду Катерина засумувала й повернулася.

«Я поки розійшлася, відійшла… Минуло півтора-два місяці (після розставання — прим. ред.). Ми не жили разом. Ми зустрічалися, підживали декілька місяців, а потім потрібна була пауза. Бо все сталося дуже швидко. Мало часу минуло: з одного в інше, не встигла усвідомити все, що сталося. Але у мене були почуття. Тобто я і не хочу не бути поруч, але водночас мене "хитає"», — пригадує зірка.

Катерина Лозовицька й Гідаят Сеїдов / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Після непростого періоду пара все ж пішла до психотерапевта, а потім і з’їхалася. Відтак подружжя будує гармонійну родину та чекає на малюка. До речі, як виявилося, Гідаят освідчився Катерині вже після вагітності, яка для пари настала доволі неочікувано через певні нюанси здоров’я співака.

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«Коли Катя тільки сказала, то шок був великий. Це було неможливо. І це дійсно Божий дар. У Каті все було добре зі здоров’ям, а я робив спеціальні маніпуляції, щоб у мене колись вийшло. Колись. Це був 1% ймовірності. Але в той же день (коли дізналися про вагітність — прим. ред.) ми поїхали на УЗД і тоді полились сльози. Дуже велика радість», — ділиться Гідаят.

Катерина Лозовицька й Гідаят Сеїдов / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Нагадаємо, нещодавно Катерина Лозовицька розсекретила стать майбутньої дитини та коли народжуватиме.

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