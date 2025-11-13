Ксенія Мішина емоційно відповіла на закиди про заміжжя і поставила гейтерів на місце

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

Українська акторка Ксенія Мішина відверто відповіла на запитання про своє особисте життя.

Зірка, яку підписники часто запитують, коли вона «вийде заміж», записала емоційне звернення, у якому чітко дала зрозуміти, що не прагне весільного штампу. У своїй промові акторка пояснила, що це не є її життєвим пріоритетом, навпаки — без документальних обмежень вона має більше свобод та вибору, аніж з ними.

«Друзі, скажіть, чому мене всі постійно хочуть видати заміж? Постійно мені пишуть: «Мішина, коли ти вийдеш заміж?» Навіщо воно вам треба? Навіщо мені це треба? Щоб що? Це штамп у паспорті. Хоча ні, це не в паспорті — це штампи в головах людей», — висловилася акторка у своїх Instagram-сториз.

Сториз Ксенії Мішини / © instagram.com/misha.k.ua

Ксенія зазначила, що вважає шлюб суспільним стереотипом, а не показником щастя. Ба більше, зірка наголосила, що пишається статусом матері-одиначки й не шкодує, що живе так, як хоче сама.

«Я так пишаюся своїм статусом «мати-одиначка». Я просто можу уявити, скільки г*вна було б у моєму житті, якби не цей статус. Оце ж треба: «З 18 років головне — вийти заміж!» Навіщо? Дівчата, 300 разів подумайте! Краще отак просто лежати і насолоджуватися життям», — додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Ксенія Мішина вирушила разом із рідними до Єрусалима. Там знаменитість відвідала святі місця та поділилася зворушливими кадрами з батьком, якого показала вперше за довгий час.