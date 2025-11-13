- Дата публікації
Ксенія Мішина емоційно відповіла на закиди про заміжжя і поставила гейтерів на місце
Артистка чітко окреслила свою позицію щодо питань про чоловіка.
Українська акторка Ксенія Мішина відверто відповіла на запитання про своє особисте життя.
Зірка, яку підписники часто запитують, коли вона «вийде заміж», записала емоційне звернення, у якому чітко дала зрозуміти, що не прагне весільного штампу. У своїй промові акторка пояснила, що це не є її життєвим пріоритетом, навпаки — без документальних обмежень вона має більше свобод та вибору, аніж з ними.
«Друзі, скажіть, чому мене всі постійно хочуть видати заміж? Постійно мені пишуть: «Мішина, коли ти вийдеш заміж?» Навіщо воно вам треба? Навіщо мені це треба? Щоб що? Це штамп у паспорті. Хоча ні, це не в паспорті — це штампи в головах людей», — висловилася акторка у своїх Instagram-сториз.
Ксенія зазначила, що вважає шлюб суспільним стереотипом, а не показником щастя. Ба більше, зірка наголосила, що пишається статусом матері-одиначки й не шкодує, що живе так, як хоче сама.
«Я так пишаюся своїм статусом «мати-одиначка». Я просто можу уявити, скільки г*вна було б у моєму житті, якби не цей статус. Оце ж треба: «З 18 років головне — вийти заміж!» Навіщо? Дівчата, 300 разів подумайте! Краще отак просто лежати і насолоджуватися життям», — додала артистка.
Нагадаємо, нещодавно Ксенія Мішина вирушила разом із рідними до Єрусалима. Там знаменитість відвідала святі місця та поділилася зворушливими кадрами з батьком, якого показала вперше за довгий час.