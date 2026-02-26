Ксенія Мішина насмішила кумедним відео, як із сином намагалась повторити популярний тренд у Мережі

Ксенія Мішина з сином / © instagram.com/misha.k.ua

Реклама

Українська акторка Ксенія Мішина насмішила кумедним відео, як із 13-річним сином намагалась повторити популярний у Мережі тренд.

Артистка разом із Платоном доволі весело проводить час. Зокрема, вони не стоять осторонь популярних трендів. Сімейство натрапило на ролик, де мама підтримує сина, а той стає однією ногою їй на коліно, а іншою впирається в плече, і в такій позиції вони втримуються.

Тож, Ксенія Мішина та Платон довго не думали, а вирішили це повторити. З першої спроби їм це не вдалося. Платон не міг упертися ногою в плече мами. Вони спробували ще декілька разів, проте бажаного результату так і не отримали.

Реклама

Хоч тренд повторити не вдалося, проте Ксенія Мішина однозначно весело провела час із сином, зняла кумедний ролик та закарбувала в пам'яті особливий спогад.

А тим часом підписники артистки зазначили, що Платон вже доволі дорослий. За їхніми словами, аби хлопчик був трішки молодшим, то й тренд вони б повторили з легкістю.

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк замилувала новим фото з сином. Артистка також з гумором дала важливу пораду батькам.