Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
168
Час на прочитання
1 хв

Ксенія Мішина насмішила кумедним відео, як із сином намагалась повторити популярний тренд у Мережі

Ксенія Мішина та її син намагались повторити тренд. Щоправда, все пішло не за планом.

Автор публікації
Валерія Сулима
Ксенія Мішина з сином

Ксенія Мішина з сином / © instagram.com/misha.k.ua

Українська акторка Ксенія Мішина насмішила кумедним відео, як із 13-річним сином намагалась повторити популярний у Мережі тренд.

Артистка разом із Платоном доволі весело проводить час. Зокрема, вони не стоять осторонь популярних трендів. Сімейство натрапило на ролик, де мама підтримує сина, а той стає однією ногою їй на коліно, а іншою впирається в плече, і в такій позиції вони втримуються.

Тож, Ксенія Мішина та Платон довго не думали, а вирішили це повторити. З першої спроби їм це не вдалося. Платон не міг упертися ногою в плече мами. Вони спробували ще декілька разів, проте бажаного результату так і не отримали.

Хоч тренд повторити не вдалося, проте Ксенія Мішина однозначно весело провела час із сином, зняла кумедний ролик та закарбувала в пам'яті особливий спогад.

А тим часом підписники артистки зазначили, що Платон вже доволі дорослий. За їхніми словами, аби хлопчик був трішки молодшим, то й тренд вони б повторили з легкістю.

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк замилувала новим фото з сином. Артистка також з гумором дала важливу пораду батькам.

Дата публікації
Кількість переглядів
168
