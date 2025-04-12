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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1003
Час на прочитання
2 хв

Ксенія Мішина неочікувано показала гріховне кохання з відомим українським співаком

Артистка наважилася на експеримент у своїй творчій кар’єрі.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Ксенія Мішина та Ivan NAVI

Ксенія Мішина та Ivan NAVI

Український співак Ivan NAVI представив нову пісню “Гріхи” та кліп на неї, де зіграв гріховне кохання з акторкою Ксенією Мішиною.

Основним лейтмотивом нової відеороботи артиста є тема семи смертних гріхів. Дія відбувається в готелі, де кожна кімната символізує гріх. За сюжетом кліпу Ivan NAVI зустрічається зі своїми найбільшими спокусами в образі дівчини, яку кохає.

“У кліпі ми звернулись до теми семи смертних гріхів (похіть, гординя, обжерливість, жадібність, заздрість, лінь та гнів). Гріхи — це віддзеркалення багатьох конфліктів, які відбуваються всередині нас. “Вилікуватись“ від цього стану можна лише побачивши всю їхню справжню природу, зіткнувшись з ними віч-на-віч. Тоді вибір буде за вами — піддаватись спокусам знову і знову чи вийти з цього кола та обрати внутрішній спокій”, — коментує Ivan NAVI.

Ксенія Мішина та Ivan NAVI

Ксенія Мішина та Ivan NAVI

Головну роль у кліпі зіграла акторка Ксенія Мішина. Її образи — це метафори, що показують, як за кожним гріхом ховається цілий спектр людських переживань, слабкостей та спокус. Цікаво, що це перший досвід артистки в зніманнях саме музичних відео.

Режисером кліпу став Данило Дємєхін, для якого це новий етап у творчості та одна з дебютних відеоробіт. За його плечима 10-річний досвід як режисера постановника концертних номерів для артистів, в тому числі й для “Євробачення”. Саме йому належить ідея показати в кліпі сім смертних гріхів як уособлення слабкостей та темних сторін, що живуть в кожному з нас.

Нагадаємо, нещодавно співак MONATIK випустив нову пісню у незвичному для себе стилі. Трек артист записав у дуеті з репером OTOY.

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