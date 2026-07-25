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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2174
Час на прочитання
1 хв

Ксенія Мішина несподівано змінила імідж і показалася з новою зачіскою: фото до та після

Акторка зважилася на стильний експеримент і вже отримала перші компліменти.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Ксенія Мішина

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

Українська акторка Ксенія Мішина здивувала прихильників зміною іміджу. Зірка вирішила освіжити свій образ і продемонструвала результат у соцмережах.

Так, у своєму Instagram знаменитість опублікувала нове селфі, на якому постала в незвичному для себе стилі. Мішина відрізала чубчик, який помітно змінив її зовнішність. Для кадру акторка позувала просто неба в чорному вбранні та сонцезахисних окулярах, а головним акцентом образу стала нова зачіска.

Судячи з усього, експеримент припав знаменитості до душі. До того ж шанувальники вже також встигли оцінити новий вигляд Ксенії, яка також попозувала з чотирилапим другом у машині: «Дуже гарно», «Круто», «Дуже пасує».

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

«Мій новий стиль. Моя булка сказала, що мені дуже гарно», — з усмішкою зазначила акторка.

Поки невідомо, чи йдеться про справжню зміну зачіски, чи лише тимчасовий експеримент із укладанням або накладним чубчиком. Втім, новий образ помітно освіжив зовнішність артистки й додав їй нового шарму.

Нагадаємо, нещодавно шоумен Юрій Горбунов висловився про зміни танцівника-військового Дмитра Дікусара та яким він став під час служби у війську.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2174
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