Ксенія Мішина пережила атаку дрона біля свого дому в Києві: акторка показала моторошні кадри

Ксенія Мішина

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Українська акторка Ксенія Мішина повідомила, що на території багатоквартирного будинку в Києві, де вона мешкає, був «приліт» ворожого дрона.

Про це знаменитість розповіла в Instagram-stories. Сталося це ввечері, 12 жовтня. Ксенія Мішина опублікувала фото, на яких зображені автівки, охоплені вогнем. Акторка зізнається, що в моменті неабияк злякалась. Вибух був настільки потужним, що артистка аж підскочила.

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«Мій ЖК… Підскочила до стелі…», — ділиться акторка.

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Допис Ксенії Мішиної / © instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина також показала у будинок, де у квартирах повилітали вікна. Знаменитість говорить, що це насправді жахлива трагедія, яку доводиться щодня переживати українцям через ворожі дії РФ. Артистка сподівається, що колись цей жах закінчиться і мирне життя знову настане.

«Колись такі кадри здавалися б кінцем світу. Але це в моїх очах, у моєму телефоні, у моєму дворі. І це трагедія, яку ми вимушені приймати. Я так люблю тебе, Київ. Молюся, щоб нам все ж таки вдалось тебе зберегти», — говорить артистка.

Допис Ксенії Мішиної / © instagram.com/misha.k.ua

Зазначимо, Росія щодня тероризує українські міста. Особливо дістається Києву, який постійно перебуває під обстрілами. ЖК Ксенії Мішиної розташований у Дарницькому районі столиці. Туди був «приліт» ворожого дрона на рівні 12–16 поверхів. На жаль, внаслідок цієї атаки двоє загинуло та щонайменше 11 постраждалих.

Нагадаємо, нещодавно блогерка Даша Кубік показала ворожий «приліт» біля її ЖК у Києві. Зірка Мережі також спантеличила своєю реакцією на це.

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