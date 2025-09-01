ТСН у соціальних мережах

Гламур
257
1 хв

Ксенія Мішина показала 13-річного сина-красеня і як розважалася з ним у День знань

Зірка прийшла до сина на урочисту лінійку в одну з елітних шкіл Києва.

Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Ксенія Мішина з сином

Ксенія Мішина з сином / © instagram.com/misha.k.ua

Українська акторка та ведуча Ксенія Мішина поділилася світлинами зі свята до Дня знань.

Син артистки — Платон — якому вже 13 років, почав свій новий навчальний рік, з чим його привітала зіркова мама. У своєму дописі в Instagram Ксенія наголосила, що в її шкільні роки не було багато можливостей реалізовувати свій потенціал, тому дуже добре, що зараз зовсім інша методика і підходи до учнів.

"Офіційно заявляю — вчитися у ваш час набагато цікавіше, ніж тоді, коли вчилися ми. Зараз у вас купа можливостей! Ба більше, зараз у вас і прав більше, ніж було у нас. Тож бажаю вам прекрасного навчального року, гарних оцінок і щоб батьки рідше заглядали у щоденники, а більше довіряли вам на словах. Будьте щасливі!" — написала вона.

Ксенія Мішина з сином / © instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина з сином / © instagram.com/misha.k.ua

Акторка опублікувала світлину, на якій вони з сином спочатку роблять спільні фото на згадку з підписом "Спогади крутих свят назавжди". Артистка також продемонструвала відео, де Платон веде моторний катер, а Мішина насолоджується теплом та невеликим вікендом.

Ксенія Мішина з сином / © instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина з сином / © instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина з сином / © instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина з сином / © instagram.com/misha.k.ua

Нагадаємо, нещодавно Ксенія Мішина зізналася, як змінилися її взаємини з 13-річним сином. Акторка розповіла про дорослішання Платона.

