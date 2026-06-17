Ксенія Мішина показала, який вигляд мала 16 років тому до популярності

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

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Українська акторка Ксенія Мішина показала, який вигляд мала до популярності.

На артистку напередодні її дня народження, який вона святкуватиме 18 червня, навіяли спогади. Знаменитість занурилась в архіви та знайшла чимало світлин зі своєї юності. Кадрами акторка активно ділилась в Instagram-stories.

Знаменитість продемонструвала, який вигляд мала до популярності. На одних знімках Ксенія Мішина позувала з маленьким сином. Акторка показала, як проводила час із Платоном та насолоджувалась материнством. Світлини були зроблені 2012 року.

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Ксенія Мішина з сином / © instagram.com/misha.k.ua

Також Ксенія Мішина знайшла й інші кадри, які були зроблені до появи в неї дитини. Акторка знімалась у професійних фотосетах та демонструвала свою неабияк струнку фігуру.

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

«Це 2010 рік. І це 16 років тому!» — здивовано зазначила артистка.

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина поділилась відвертим зізнанням, що в ті юні роки навіть не усвідомлювала, як кардинально зміниться її життя. Зірка таки переїхала зі свого рідного Криму до Києва, здобула театральну освіту та стала успішною акторкою. Окрім того, вона змінила своє мислення та навчилась любити себе.

«Тоді я навіть не здогадувалась, що я все ж таки стану акторкою і навчусь любити себе», — підсумувала знаменитість.

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Ксенія Мішина з сином / © instagram.com/misha.k.ua

Нагадаємо, нещодавно Ксенія Мішина показувала рідкісні фото з рідними. Знаменитість проводила з близькими час в Ізраїлі.

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