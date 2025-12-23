- Дата публікації
Ксенія Мішина показала раніше небачені фото з вагітним животиком: "Історичний документ"
Артистка поділилася архівними світлинами.
Українська акторка Ксенія Мішина показала раніше небачені фото з вагітним животиком.
Схоже, артистка вдалась у спогади. Знаменитість переглянула архівні світлини, деякими з яких поділилась у своєму Instagram. Зокрема, артистка показала, який вигляд мала 13 років тому, коли була вагітною сином Платоном.
Так, акторка тоді на останніх місяцях влаштувала професійний фотосет, аби закарбувати на плівці особливий період у житті. Хоч Ксенія Мішина й зізналась, що їй тоді було досить тяжко, адже вона переживала власний біль, страхи та образи. Також під час вагітності змінилась фігура артистки, адже вона набрала 30 кіло.
Проте Ксенія Мішина наголошує, якби вона мага змогу повернути час, то насолоджувалась б кожною миттю своєю вагітності.
"Історичний документ. Насолоджуйтесь", - підписала кадри артистка.
Зазначимо, Ксенія Мішина народила сина Платона 2012 року. З батьком хлопчика акторка не разом. Чоловік покинув артистку, коли вона була вагітною.
