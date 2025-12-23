Ксенія Мішина показала раніше небачені фото з вагітним животиком: "Історичний документ"

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

Українська акторка Ксенія Мішина показала раніше небачені фото з вагітним животиком.

Схоже, артистка вдалась у спогади. Знаменитість переглянула архівні світлини, деякими з яких поділилась у своєму Instagram. Зокрема, артистка показала, який вигляд мала 13 років тому, коли була вагітною сином Платоном.

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

Так, акторка тоді на останніх місяцях влаштувала професійний фотосет, аби закарбувати на плівці особливий період у житті. Хоч Ксенія Мішина й зізналась, що їй тоді було досить тяжко, адже вона переживала власний біль, страхи та образи. Також під час вагітності змінилась фігура артистки, адже вона набрала 30 кіло.

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

Проте Ксенія Мішина наголошує, якби вона мага змогу повернути час, то насолоджувалась б кожною миттю своєю вагітності.

"Історичний документ. Насолоджуйтесь", - підписала кадри артистка.

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

Зазначимо, Ксенія Мішина народила сина Платона 2012 року. З батьком хлопчика акторка не разом. Чоловік покинув артистку, коли вона була вагітною.

