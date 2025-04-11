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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
482
Час на прочитання
1 хв

Ксенія Мішина показала свого підрослого сина-гонщика та який сюрприз зробила на його 13-річчя

Зіркова мама ретельно підготувалася до свята Платона.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Ксенія Мішина з сином

Ксенія Мішина з сином / © instagram.com/misha.k.ua

Ведуча та акторка Ксенія Мішина розповіла про особливий день у родині.

Сьогодні, 11 квітня, синові зірки Платону виповнилося 13 років. Тож зіркова мама напередодні підготувала для іменинника сюрприз. Акторка замовила велику кількість кульок, якими прикрасила їхню квартиру, та торт. Тож на ранок син Мішиної поринув у справжню казку.

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

У день народження Платона зірка також пригадала незвичне захоплення сина. Зокрема, його пристрасть до швидкості та екстриму під час картингу. І опублікувала в фотоблогу низку фото іменинника у спорядженні. Крім того, присвятила йому щирі вітання й зізналася, що саме Платон є її джерелом енергії та щастя.

Ксенія Мішина з сином / © instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина з сином / © instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина з сином / © instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина з сином / © instagram.com/misha.k.ua

"Цей хлопець офіційно став на рік крутішим. Швидший за вітер, вміє одним поглядом запускати космос у моєму серці, розбивати страхи вщент і сміятися так, що прокидаються сусіди. З Днем народження, мій гонщик, мій чемпіон, мій улюблений головний герой Платон. Ти не просто син — ти мій Олімп!" — замилувала Ксенія.

Нагадаємо, нещодавно Ксенія Мішина потрапила до рук шахраїв і розкрила їхню фінансову схему.

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Дата публікації
Кількість переглядів
482
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