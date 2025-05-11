Ксенія Мішина пожалілася на атаку ботів і висловилася, хто це зробив: "Заздрість або одержимість"

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

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Українська акторка Ксенія Мішина пожалілася, що їй намагаються насолити.

Артистка показала, як стала жертвою атаки ботів в Instagram. Зокрема, на акаунт артистки різко почало підписуватися чимало користувачів. Всі вони були без аватарок та зі схожими іменами, тобто ботами. Це робиться задля того, аби Instagram помітив підозрілу активність на сторінці Ксенії Мішиної, відправив її в "тіньовий бан" або ж взагалі заблокував.

Ксенію Мішину атакували боти / © instagram.com/misha.k.ua

Акторка, вочевидь, припускає, чиїх це рук справа. За словами Ксенії Мішиної, окрім атаки ботів, ця особа також витрачає кошти й на те, аби у ЗМІ про неї поширювали дезінформацію. До конкретики знаменитість вдаватися не стала, натомість вона лиш зазначила, що або нею одержимі, або ж їй просто заздрять.

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"Парад порожніх облич, але за кожним дуже живе бажання нашкодити. Атака ботами – як шепіт боягузів. Не можуть сказати в обличчя, але дуже хочуть, щоб ти замовкла. І от ми гадаємо…Хто цей загадковий персонаж, що витрачає гроші на постійну дезінформацію в ЗМІ та на те, щоб боти "закохались" у мій профіль? Тут або заздрість, або одержимість. А, може, й те, й інше?" – поділилася акторка.

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

Хоч Ксенія Мішина не розкрила конкретних імен, однак натякнула, що замовник атаки ботів з України. Тож, нині артистка найняла команду, яка допоможе протидіяти цим спробам їй насолити.

"Вони витрачають кошти на мою особистість, а я на команду, яка вичищає цей бруд. Вкладаємо в економіку країни як можемо", - підсумувала акторка.

Ксенія Мішина висловилась про замовника атаки ботів на неї / © instagram.com/misha.k.ua

Нагадаємо, нещодавно Ксенія Мішина потрапила під обстріл в Одесі. Артистка опинилася в епіцентрі вибухів.

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