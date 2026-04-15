Ксенія Мішина розкрила причину тривалої відмови від знімань у кіно: "Чесне зіткнення з реальністю"

Ксенія Мішина

Українська акторка Ксенія Мішина відверто розповіла, чому останнім часом майже не з’являється в кіно та на телебаченні.

Зірка в Instagram пояснила, що нещодавно пережила непростий період у житті, пов’язаний із професійним вигоранням і внутрішніми змінами. За її словами, це стало причиною тимчасової паузи у кар’єрі. Ксенія пригадує, що за відчуттями це можна було порівняти від відштовхування від дна.

«Багато що змінилося. Дійсно, у якийсь момент я випала зі своєї професії. Вже розповідала про своє вигорання та таке чесне зіткнення з реальністю, де прийшло глибоке розуміння, що все, що раніше здавалося опорою, насправді нею не є. І це було дуже дивне відчуття, ніби тектонічний зсув або ніби тебе опустили на дно колодязя і змусили вилізти зі своїх ілюзій», — поділилася акторка.

Сториз Ксенії Мішиної

Мішина зізнається, що цей період став для неї своєрідною трансформацією — переосмисленням цінностей і власного шляху. За її словами, зараз вона має сили для нових ролей і вже налаштована на активне творче життя.

«Відбулася невеличка перезборка. Але я в строю, просто тепер з новим програмним забезпеченням», — зазначила зірка.

