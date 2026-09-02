Ксенія Мішина розкрила справжню причину свого зникнення з кіно: чому акторка припинила зніматися

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

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Українська акторка Ксенія Мішина розкрила справжню причину свого зникнення з екранів.

Останнім часом артистка практично не знімається у фільмах та серіалах. І на те є причина. Акторка на проєкті «Наодинці з Гламуром» зізнається, що їй хочеться грати в якісних картинах. Окрім того, для неї важлива й сама роль. Зокрема, Ксенія Мішина хоче втілити на екранах таку героїну, яка б розкрила її акторський талант зовсім з іншого боку.

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«З’явилась якась внутрішня селекція, я хочу її підтримувати і дотримуватися її. Мені дуже важливо і мені хочеться, щоб це були виключно дуже якісні картини, де режисер міг би мене розкрити з іншого боку, щоб я могла розкритися і показатися трошечки по-іншому, а не як до мене вже звикли», — пояснила артистка Анні Севастьяновій.

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Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

До речі, раніше Ксенія Мішина також часто з’являлась в акторських колах. Однак зараз знаменитість уникає цього. Зірка говорить, що, звичайно, в неї є друзі, що пов’язані з акторською професією, однак зараз вона більш зосереджена саме на собі, тому й цінує свій власний час.

«Я дуже почала цінувати свій особистий час, час із собою. Звісно, у мене є друзі, які пов’язані з кіно, але я зараз більше люблю знаходити час для себе», — пояснила знаменитість.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Брежнєва про кіно із Зеленським! Світлицька - про Цимбалюка, Мішина - про особисту драму

Нагадаємо, нещодавно Ксенія Мішина поділилась подробицями з особистого життя. Знаменитість пригадала, як стикнулась із жорстокістю чоловіка — батька її сина.

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