Ксенія Мішина шокувала неприємним досвідом у театрі: "Мене намагались знищити"

Ксенія Мішина

Українська акторка Ксенія Мішина знову з’явилася на театральній сцені, де колись пообіцяла більше не працювати.

У своєму Instagram зірка поділилася хвилюваннями з минулого. Сцена для неї колись стала місцем болю, розчарування та навіть спроб "знищити" її як акторку.

"Колись я сказала собі: "Ніколи більше не вийду на театральну сцену". Колись у театрі мене намагались знищити. І багато років тому я звела всередині величезну стіну і пообіцяла собі, що ніколи не вийду на сцену театру", — написала Мішина.

Акторка зізналася, що півтори місяця тому відчула своєрідне "осяяння" і зробила крок на зустріч своїм страхам і внутрішній стіні. Тепер вона знову на сцені, спочатку заради себе, а потім — заради глядачів.

Допис Ксенії Мішиної

"Я усвідомила, що в першу чергу я — практик власних знань. І я зробила крок на зустріч своїй стіні. Тепер я перебуваю на сцені. Спочатку заради себе, бо вийшла на сцену не як акторка, а як людина, яка перевернула частину себе. А потім заради вас. Дякую, мої глядачі", — підкреслила зірка.

У коментарях під дописом шанувальники активно підтримали Ксенію. Фани засипали її компліментами, відзначаючи чудовий вигляд акторки та захоплюючись її сміливістю повернутися до театру.

Нагадаємо, нещодавно український режисер Денис Тарасов розкрив імена акторів із найбільшими гонорарами — серед них і Ксенія Мішина. Митець відверто висловився про заробітки найпопулярніших зірок театру та кіно в Україні.