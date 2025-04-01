Ксенія Мішина стала жертвою шахраїв та зробила важливу заяву

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

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Українська акторка Ксенія Мішина поділилася, що стала жертвою шахраїв.

Знаменитість в Instagram-stories розкрила їхню схему. Артистка говорить, що аферисти діють від її імені. Вони пишуть повідомлення нібито від Ксенії Мішиної та маніпуляціями просять переказати кошти.

“Друзі, зараз мені тут надсилають повідомлення, що моє обличчя використовують в шахрайських цілях. Як завжди, скиньте гроші, всі ці маніпуляції…”, — говорить акторка.

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Знаменитість наголосила, що це доволі часте явище, коли шахраї використовують обличчя відомих людей у корисливих цілях. Ксенія Мішина говорить, що здавалося б, на подібні маніпуляції вже не ведуться, однак, на жаль, є ті, в кого аферисти виманюють кошти. Тож, акторка наголосила, що не просить гроші в підписників, а також не бере участь в подібних махінаціях. Артистка закликала бути обережними і не надсилати свої кошти невідомим, адже це можуть виявитися шахраї.

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

“Вже роками кожен блогер розповідає вам, що не можна ніколи довіряти незнайомим людям, кидати кудись кошти, вестися на такі маніпуляції, і все одно…Ви ж знаєте, я ніколи не прошу від вас грошей, нічого, ніколи такого не пропоную…Все одно є люди, які пишуть: “Ксеніє, я тут надіслала гроші за вашою рекомендацією, а коли буде дохід?”. У мене немає слів…Я не займаюся таким, це все маніпуляції! Це все шахраї! Будь ласка, будьте уважними, бережіть себе, свої гроші”, — закликала фанів акторка.

Нагадаємо, нещодавно співак Іво Бобул викрив шахраїв на брехні. Шокований виконавець зробив гнівну заяву.