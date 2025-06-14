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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
342
Час на прочитання
1 хв

Ксенія Мішина відповіла на закиди про "втечу" з України під час війни: "Особиста справа"

Артистка спростувала чутки про еміграцію.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Ксенія Мішина

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

Українська акторка Ксенія Мішина відповіла на припущення про виїзд за кордон під час війни в Україні.

Так, зірка відреагувала на хвилю критики, що з’явилася в Мережі після її нещодавніх подорожей за кордон. Зокрема відповіла на одне із запитань прихильників про нібито "втечу" з України під час війни та "еміграцію". Сама Мішина вирішила поставити крапку в плітках і зробила офіційну заяву в Instagram.

Ксенія відповіла усім пліткарям, що не залишала Батьківщину, а просто насолоджується подорожами. Акторка підкреслила, що завжди повертається додому, а решта подробиць життя вона не хоче розголошувати.

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

"Знову почалось. Я нікуди не "виїжджала" — просто подорожую. Відпочити, змінити повітря, побути в іншому просторі. Це не втеча, а туризм. Моя адреса — Україна, а моє життя — моя особиста справа", - наголосила Ксенія.

Нагадаємо, нещодавно продюсерка Олена Мозгова також поділилася своїм відпочинком з 10-річною донькою Соломією. Сімейство показалося на морі, а зірка поділилася, що її приємно вразило в іноземцях.

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Дата публікації
Кількість переглядів
342
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